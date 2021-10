Oktoberfest Oktoberfeststimmung bei den Altstädter Städli-Chlepfern Die Altstädter Guggenmusik Städtli-Chlepfer feierte am Wochenende nach bayrischer Art. Elias Stumpp 24.10.2021, 20.52 Uhr

Bier, Dirndl, Lederhosen und noch einmal Bier. Bild: Elias Stumpp

Am Samstag luden die Städtli-Chlepfer zum vierten Rheintaler Oktoberfest ein. Die Guggen hatten die Schöntalhalle in ein Festzelt umfunktioniert. Sie schenkten wie auf der Münchner Wiesn Bier in Masskrügen aus. Dazu gab es Weisswürste und Brezen. Viele Gäste hatten sich stilecht in Lederhosen und Dirndl gekleidet.