Oberriet/Rüthi: Ökologische Aufwertungen am Blattenberg

Oberriet/Rüthi Für Wiesel und Eidechsen: Ökologische Aufwertungen am Blattenberg Die Gemeinden Oberriet und Rüthi möchten – in enger Zusammenarbeit mit Grundeigentümern und Bewirtschaftern – den Blattenberg ökologisch aufwerten. 17.02.2023, 19.06 Uhr

Blick vom Blattenberg in Richtung Rhein und Vorarlberg/Liechtenstein: Ein reich strukturierter Landschaftsraum mit Einzelbäumen, Hecken und Felsköpfen. Bilder: gk

Das Konzept dafür besteht laut einer Medienmitteilung der beiden Gemeinden bereits seit zwei Jahren - nun stehe die Umsetzung an. Die Grundeigentümer und Bewirtschafter am Blattenberg sind im Januar an einem Anlass über die Ideen der Projektträgerschaft informiert worden. Danach wurden Einzelgespräche mit allen Bewirtschaftern der landwirtschaftlich genutzten Flächen geführt. Dabei wurden Möglichkeiten für ökologische Aufwertungen pro Betrieb ausgelotet.