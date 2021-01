Oberriet Nach über 16 Jahren: Die Ortsgemeinde Holzrhode Kobelwald hat mit Andreas Kobler einen neuen Präsidenten Mit Andreas Kobler hat die Ortsgemeinde Holzrhode Kobelwald ihren neuen Präsidenten ins Amt eingeführt. Die symbolische Amtsübergabe fand auf dem Härdli statt. 09.01.2021, 05.00 Uhr

Am 31. Dezember war in Kobelwald Amts- und Fahnenübergabe. Bild: PD

(pd) Nach 16 Jahren übergab der scheidende Präsident Andreas Ammann das Amt An­dreas Kobler. Am Silvester fand auf dem Härdli die symbolische Amtsüber­gabe statt. In Ammanns Amtszeit fallen für die Ortsgemeinde wichtige strategische Entscheide. Er hat viele Projekte angenommen und erfolgreich umgesetzt. Als Meilenstein wird der Kauf von 29 Wohnungen in Oberriet im 2012 in die Geschichte der Ortsgemeinde eingehen.