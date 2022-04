Neue Katzenstation im Rheintal

Oberriet «Können noch nicht glauben, wie viel Glück wir haben»: Der Tierschutzverein Rheintal kann dank eines Stifters eine neue Katzenstation eröffnen Ein grosszügiger Stifter ermöglicht in Oberriet den Bau einer neuen Katzenstation, weil jene in Montlingen veraltet ist. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Die vom Tierschutzverein Rheintal geführte Katzenstation in Montlingen zieht bald in einen Neubau in Oberriet um, der Platz für 30 Katzen bietet. Bild: pd/Starhaus AG

«Wir können es immer noch nicht glauben, wie viel Glück wir haben», sind sich Nicole Rohner und Antonella Kretz vom Tierschutzverein Rheintal einig. Die beiden stehen am Montagnachmittag auf der Parzelle an der Ecke Staatsstrasse/Oberdorfweg in Oberriet. Hier soll Ende Jahr die neue Katzenstation des Tierschutzvereins Rheintal mit Platz für 30 Katzen eröffnen. Der «Lottosechser», wie die beiden es nennen, bezieht sich nicht nur auf den Neubau, sondern auch auf die Finan­zierung. Diese übernimmt vollumfänglich die «Save an animal Foundation» mit Sitz in Alt­stätten.

Antonella Kretz (l.) und Nicole Rohner vom Tierschutzverein Rheintal vor dem Abbruchhaus. Bild: cw

Katzenstation in Montlingen ist zu klein

Seit 25 Jahren kümmert sich der Tierschutzverein Rheintal um entlaufene oder zugelaufene Haustiere sowie um verletzte und kranke Wildtiere in der Region. Zudem bearbeitet der Verein auch Meldungen über schlechte Tierhaltung und leitet, wenn nötig, gesetzliche Schritte ein. Fast so lange wie der Verein, besteht auch die Katzenstation in Montlingen. Seit 22 Jahren werden dort jedes Jahr um die 70 bis 120 Katzen von ehrenamtlich engagierten Personen gepflegt und an ein neues Zuhause vermittelt. Die Station ist jedoch in die Jahre gekommen. Die Räume mit Platz für 15 Katzen wurden zu klein. Ein neuer Standort wurde deshalb schon seit längerer Zeit gesucht – fündig wurde man nie. Bis jetzt.

Der Stifter von «Save an animal Foundation», der anonym bleiben will, hat bei der Katzenstation vor einigen Jahren selbst zwei Katzen abgeholt. Den Zustand der Auffangstation befand er, sowohl für die Tiere als auch für deren Betreuerinnen und Betreuer, als unwürdig. Daraus entstand die Idee, eine neue Katzenstation zu bauen und diese dem Tierschutzverein Rheintal zum Betrieb zur Verfügung zu stellen.

Vor einem Jahr hat der Stifter der Generalunternehmerin Starhaus AG in Rorschach den Auftrag erteilt, eine geeignete Liegenschaft oder ein Grundstück für die Neuerstellung einer Katzenstation zu suchen und ein entsprechendes Projekt zu entwickeln. Mit dem leer­stehenden Haus an der Staatsstrasse 16 in Oberriet wurde ein geeigneter Ort gefunden. Anfangs Jahr erhielt sie von der Gemeinde die Baubewilligung. Auch das Veterinäramt St.Gallen segnete das Vorhaben ab. Am Montagnachmittag folgte der symbolische Spatenstich, bei dem Nachbarn, Freunde sowie die Bauherrschaft und der Tierschutzverein Rheintal anwesend waren.

Der Abbruch des alten Hauses startet kommenden Dienstag, bevor die Arbeiten für den Neubau Anfang Mai beginnen. Die Katzenstation soll voraussichtlich Ende des Jahres, Anfang 2023 fertiggestellt werden.

Eigene Pflege- und Quarantänestation vor Ort

Entstehen wird ein moderner Neubau mit ausreichend Platz, einem grossen Auslauf für die Tiere, einer Pflege- und Qua­rantänestation, Waschküche, ei­nem Aufenthaltsraum und Lagerräumen. Auch eine Schlafstelle für die Betreuerinnen und Betreuer ist vorgesehen. «So können wir Babykatzen, die in der Nacht ständig gefüttert werden müssen, direkt hier betreuen und müssen sie nicht mit nach Hause nehmen», erklärt Nicole Rohner, Präsidentin des Tierschutzvereins Rheintal.

Sie wie auch Antonella Kretz, die Vizepräsidentin, engagieren sich seit rund 20 Jahren ehrenamtlich für die Katzen in der Region. Über die Jahre hat sich die Katzenstation Montlingen einen guten Ruf erarbeitet, hat Abnehmerinnen und Abnehmer aus der ganzen Schweiz und führt gar Wartelisten. «Wir haben immer den perfekten Platz für die Katzen gefunden. Der Neubau ermöglicht es uns, noch mehr Tiere zu retten und zu pflegen», sagt Kretz.

