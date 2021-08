Neue Leiterin für die Kinderhüeti Oberriet

Kinderhüeti mit neuer Leiterin: Nadja Zäch will Eltern künftig mehr entlasten

Nadja Zäch tritt die Nachfolge von Fabienne Bohnes an und leitet neu die Kinderhüeti in Oberriet. Ab Dienstag, 7. September, tritt sie ihren Posten an und empfängt Kinder im Alter zwischen vier Monaten und vier Jahren.