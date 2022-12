Die Weihnachtsausstellung des Oberrieter Givo war gut besucht

Oberriet «Givo erläba»: Die Weihnachtsausstellung des Oberrieter Gewerbe- und Industrievereins war gut besucht Über 50 Ausstellende nahmen an der dreitägigen grossen «Givo erläba» in der Bildstöcklihalle teil. Hansueli Steiger Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

An dieser Autorennbahn durfte sich jeder für einige Minuten als kleiner Lewis Hamilton fühlen. Bidl: Hansueli Steiger

Auf die Frage, was ihnen an der Weihnachtsausstellung des Gewerbe- und Industrie- vereins der Gemeinde Oberriet (Givo) gut gefallen habe, antworteten viele der befragten Besucherinnen und Besucher: «Jede Ausstellerin und jeder Aussteller hat mit der Präsentation des Betriebes einen grossen Aufwand auf sich genommen.» Darüber, dass die dreitägige Ausstellung ein einzigartiges Erlebnis für Jung und Alt war, waren sich ebenfalls alle einig.

Eindrückliche Sonderschau der Oberrieter Schulen

Eine spannende Sonderschau über die veränderten Lernbedingungen in der Schule zog alle Generationen an. Das Zauberwort heisst auch hier «Digitalisierung», ohne die ein moderner Schulbetrieb nicht mehr existieren kann. «Der digitale Wandel im Schulalltag», wie die Schau hiess, wurde eindrücklich dargestellt. Gezeigt wurden Onlinetools wie One Note, die im Unterricht verwendet werden.

Alles zu beschreiben, was die Ausstellung so attraktiv machte, würde den Rahmen sprengen. Deshalb nur ein paar wenige der vielen Attraktionen: Die Autorennbahn der Inset AG zog vor allem Kinder und Jugendliche an. Jede und jeder durfte sich für einen Moment als kleiner Lewis Hamilton fühlen. Bei der Bruno Mattle AG konnten sich junge Baggerführer, meist unterstützt von ihren Vätern, in Geschicklichkeit üben. Pearl Bruderer vom Kriessner Rhybeck zeigte, welch grosser Aufwand hinter einer Tortenverzierung steckt. Eindrücklich auch die Vertiefungsarbeit von Maik Büchel von der Baumet AG, Oberriet, die er zusammen mit Samuel Bücheli von der Kriessner Lüchinger Metallbau AG erarbeitet hat. Die beiden Metallbau-Lehrlinge haben einen Chromstahlbrunnen geplant und gebaut, der nun der Rhode Gätzi-Warmesberg gehört und künftig auf der Fiderenhöhe stehen wird.

Die Kinder hatten allerhand zu tun. Bild: Hansueli Steiger

Der Givo und seine Mitgliedsfirmen haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um dem Publikum einen schönen Aufenthalt in der Bildstöcklihalle zu ermöglichen.

Auch der Samichlaus war da

Im oberen Stock war ein Kinderhort eingerichtet, wo sich die Kids unter Beaufsichtigung austoben und spielen konnten, während ihre Eltern an den verschiedenen Ständen den einen oder anderen – manchmal auch längeren – Schwatz hielten. Und natürlich durfte auch der Besuch vom Samichlaus und seinem Gehilfen, dem Schmutzli, nicht fehlen. Sugus, Nüssli und feine Mandarinli waren die verdiente Belohnung für die Sprüchli, die die Kinder vortrugen.

