Maskenball nach dem Motto Hawaii in Oberriet

Oberriet Für eine Nacht im «Aloha-Land»: Ein Maskenball nach dem Motto Hawaii Der Oberrieter Maskenball mit hawaiianischem Motto zog fasnächtliches Partyvolk aus der ganzen Region an. Die Mehrzweckhalle Burgwies war von Samstagabend bis in die Morgenstunden des Sonntags ein «Aloha State». Hansueli Steiger Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gehört zu Hawaii wie die Blumenkette und das Surfbrett: Der Ironman. Diese Gruppe nahm sich dem Thema an. Bild: Hansueli Steiger

Hawaiianisch wird nur noch von wenigen Menschen gesprochen. Ein Wort aus dieser polynesischen Sprache, dessen Alphabet aus gerade mal zwölf Buchstaben besteht, ist aber auf der ganzen Welt bekannt: Aloha.

Das Wort wird zur Begrüssung und zur Verabschiedung verwendet. Es steht auch für Freundlichkeit, Gutmütigkeit und Sympathie. Hawaii, der 50. Bundesstaat der USA, wird nicht von ungefähr der «Aloha State» genannt.

Aufwendige Kostüme und sagenhafte Stimmung

Die Mehrzweckhalle Burgwies war von Samstagabend bis in die Morgenstunden des Sonntags ein «Aloha State». Die Aktivriege des STV Oberriet-Eichenwies organisiert seit 2007 den Maskenball, der jährlich einer der Fixpunkte in der Rheintaler Fasnachtsagenda darstellt. «Für die Vorbereitung der Dekorationen helfen etwa 25 Personen mit», sagt Maskenball-Kassier Remo Kobler. Gegen 50 Helferinnen und Helfer legen am Maskenball selbst eine grosse Motivation an den Tag – und dann auch an die lange Nacht.

Schon im Foyer dominierten aufwendig produzierte Kostüme. Es waren bei weitem nicht nur Adiletten, bunte Hemden und Leis (so heissen die hawaiianischen Blumenketten) zu sehen. Schlümpfe, Pöstler, Kraken, Skifahrerinnen und ein Elvis – um nur einige der Sujets zu nennen – waren ebenfalls vertreten. Viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben sich für ihre Kostüme mächtig ins Zeug gelegt. Eine Gruppe nahm sich den Ironman-Triathlon zum Thema. Für den richtigen Ironman hätte die Kondition wohl nicht gereicht. Den grossen Oberrieter Fasnachtsmarathon dürften sie aber mehr oder weniger unbeschadet überstanden haben.

Schaurig-schöne, schräge Töne von fünf Guggen

Fünf Guggenmusiken wechselten sich im Stundentakt ab, um dem Partyvolk einzuheizen. Die einheimischen Törggabenglar machten den Auftakt – und schon beim Auftritt der vor 35 Jahren in Oberriet gegründeten Gugge war die Stimmung grandios. Eine Stunde später liefen die Römer in die Halle ein. Die Bazzaschüttler hätten mit ihrem Outfit auch vor zweitausend Jahren im römischen Kolosseum eine gute Figur gemacht.

Die zweite Oberrieter Gugge, die Bleandastöber, tritt dieses Jahr in Jasskarten-Kostümen auf. Auch sie riss die Festhüt­- te mit. Dann übernahmen die Bernecker Guggesuuser das Zepter. Major Markus Hofstetter und seine Guggerinnen und Gugger zeigten eine perfekte Fasnachtsshow. Das taten auch die Rüthner Rhii-Jooli zum Abschluss der Guggen-Showblöcke. Der Maskenball war aber noch lange nicht zu Ende.

Zuvor steigen jeweils die Spannung, aber auch die Vorfreude. «Mit dem Aufbau der Kulisse starten wir am Freitagabend, dann sind wir den ganzen Samstag, bis kurz vor Startschuss, an der Arbeit», so Kob­ler. Dieses Jahr waren die 700 Tickets zwei Tage nach Beginn des Vorverkaufs ausverkauft.

Mehr Bilder auf rheintaler.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen