Oberriet Ein Traum für Oldtimer-Fans: In zwei Monaten soll das neue Motorradmuseum eröffnet werden Am Sonntag, 6. Juni, soll der «Tag der Museen der Politischen Gemeinde Oberriet» stattfinden. An dem Tag werden das Motorradmuseum Wüst-Rheintal, das Gemeindemuseum Rothus sowie das Museum Montlingen öffnen. Beim Motorradmuseum ist der Höhepunkt die Eröffnung selbst. Cécile Alge 14.04.2021, 05.00 Uhr

Ein Bubentraum wird wahr: Der Montlinger Sammler Josef Wüst eröffnet am «Tag der Museen der Politischen Gemeinde Oberriet» sein Motorrad-Museum. Bild: Cécile Alge

Auf Sonntag, 6. Juni, 10 bis 15 Uhr, ist Grosses geplant. Lässt es die Lage zu, werden am Tag der Museen das Motorradmuseum Wüst-Rheintal, das Gemeindemuseum Rothus sowie das Museum Montlingen öffnen.

Beim Motorradmuseum ist der Höhepunkt die Eröffnung selbst. Geplant ist, dass Hans-Georg Anscheidt, der Motorradweltmeister von 1966, 1967 und 1968, die Eröffnung und Einweihung des Museums vornimmt. Es gehört dem Montlinger Motorradliebhaber Josef Wüst und befindet sich in einem früheren Stickereilokal am Stickerweg in Oberriet. Gezeigt werden vor allem Motorräder aus den 1930er- Jahren sowie Rennmotorräder aus der Nachkriegszeit. Weil der Platz eng ist, wird es eine Wechselausstellung, bei der rund alle vier Monate zwei Motorräder ausgetauscht werden. Der Sammler Wüst sagt:

«Das Museum soll Einblick in Technik, Geschichte und Kultur der Pionierzeit der nationalen und internationalen Motorradgeschichte geben.»

Er verwirklicht sich mit dem Museum einen Bubentraum und hofft, dass es zu einem Begegnungsort wird. Neben Oldtimern gibt’s eine Bibliothek mit Fachliteratur, in der geblättert werden darf. Künftig sind auch Ausbildungsangebote (Fachkurse) für Restaurationen geplant. Zudem soll es Führungen durch versierte Kenner geben. Wüst freut sich sehr auf die Eröffnung und hofft, dass es dieses Mal klappen wird: Coronabedingt musste sie schon um Monate verschoben werden.

Sakrale Ausstellung in Montlingen

Attraktion des Museums Montlingen ist die neue sakrale Ausstellung. Auf dem Dachboden werden Figuren, liturgische Gegenstände und nicht mehr gebrauchte Hilfsmittel von Messen gezeigt. Das Museum ist auch bekannt für Ausstellungsstücke der Melauner Kultur und für die Fundstücke der damals angesiedelten Ur-Räter, die bei Ausgrabungen einer Höhensiedlung entdeckt wurden.

Zwei Besonderheiten bietet das Oberrieter Museum Rothus. Eine ist die Eröffnung der umgestalteten Schuhmacherwerkstatt von Johann Steiger. Weiter lädt das «Rothus» alle Oberrieter Schülerinnen und Schüler dazu ein, einen Schuh zu gestalten und damit an einem Wettbewerb teilzunehmen. Alle Schuhe werden am 6. Juni ausgestellt.

Der Eintritt zum Tag der Museen ist gratis. Wer alle drei Museen besucht, kann an einer Verlosung teilnehmen und Preise gewinnen. Mitte April werden die Veranstalter entscheiden, ob der Anlass stattfinden kann.