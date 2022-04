Oberriet «Der Besuch in der Bank soll heute ein Erlebnis sein» – Kantonalbank zeigt sich in neuer Erscheinung am alten Ort Die St.Galler Kantonalbank hält an den regionalen Standorten fest. Das zeigt die Neueröffnung der Filiale in Oberriet. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

An die 80 Personen kamen am Montagmorgen zum Znüni-Treff der neuen Kantonalbank-Filiale in Oberriet. Bild: Cassandra Wüst

Kafi, Gipfeli und dazu eine Bedienungsanleitung für den neuen Münzautomaten – gestern Montag wurde der Neubau der St.Galler-Kantonalbank-Filiale in Oberriet eröffnet. Rund 80 Personen nutzten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen und am Znüni- Treff mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen. Denn neben dem Erscheinungsbild setzt die SGKB auch auf ein neues Konzept.

Lichtdurchflutet, offen, hell und mit neuen Automaten

40 Jahre lang war das Gebäude der St.Galler Kantonalbank in Betrieb, bevor es im November 2020 abgerissen wurde. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit erstreckt sich nun an der Staatsstrasse 107 ein moderner Neubau mit vier Wohnungen im Obergeschoss und der Bank im Erdgeschoss. Im Inneren befinden sich die Kundenhalle, zwei grosszügige Sitzungszimmer sowie im hinteren Bereich ein Grossraumbüro mit separatem Sitzungszimmer und ein Aufenthaltsraum mit Küche. Die helle und offene Atmosphäre in der Kundenhalle mit Lounge und Beratungstheke sind nur einige Anzeichen dafür, dass sich das Bankgeschäft im Umbruch befindet, wie Filialleiter Christof Frei sagt: «Der Besuch in der Bank soll heute ein Erlebnis sein. Die offene Gestaltung soll dazu beitragen.»

Ein weiterer Punkt: die 24-Stunden-Selbstbedienungszone. Im Eingangsbereich befinden sich zwei neue Geldauto­maten, an denen neben Abhebungen auch rund um die Uhr Banknoten und Münzen eingezahlt werden können, die bereits am Montag rege genutzt wurden. Im Aussenbereich gibt es zudem einen dritten Geldautomaten für Abhebungen. «Früher mussten Münzeinzahlungen am Schalter getätigt werden, das ist jetzt nicht mehr nötig», sagt Filialleiter Christof Frei. Nicht etwa, um Personal zu sparen. Im Gegenteil: Die neuen Räume bieten Platz für zusätzliche Arbeitsplätze. «Die Mitarbeitenden sollen sich in Zukunft vermehrt der persönlichen Beratung über digitale Kanäle wie E-Banking und Twint widmen können», sagt Frei. Das Team wurde deshalb von sechs auf neun Personen aufgestockt, von denen einige auch am Standort Altstätten arbeiten. «Der Umbau der Geschäftsstelle zeigt, dass die SGKB am Standort Oberriet festhält», betont Frei.

Znüni-Treff, Kindernachmittag und Livemusik

Bis Ende Woche lädt die St.Galler Kantonalbank in Oberriet alle Interessierten täglich von 9 bis 10 Uhr zum Znüni-Treff mit Kaffee und Gipfeli, zu einem Wettbewerb und Rundgängen durch das neue Gebäude ein. Morgen Mittwoch warten von 14 bis 16.30 Uhr eine Schatzsuche und Tierbegegnungen mit dem Walter Zoo auf die jungen Gäste. Der Höhepunkt der Eröffnungswoche ist der Frühlingszauber-Event am kommenden Montag, 2. Mai. Mit Livemusik, Bratwurst und einem Gewinnspiel wird der Standort von 17 bis 21.30 Uhr offiziell eröffnet. Am Tag darauf beginnt der normale Geschäftsbetrieb in Oberriet.

