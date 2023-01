Oberriet «Circo Giallo Nero»: Zirkusbesuch mit Turnakrobatik in gelb-schwarz Am Freitagabend, Samstagnachmittag und -abend zeigten die Riegen des KTV Oberriet Turnakrobatik vom Feinsten. Mit ihrem Motto «Circo Giallo Nero» luden sie die Besuchenden zu einem einzigartigen Zirkusbesuch mit Akrobaten und Tiernummern ein. Alle drei Veranstaltungen waren ausverkauft. Iris Oberle Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Die GeTu-Mädchen helfen dem Circo Giallo Nero mit ihrer zirkusreifen Nummer aus der Bredouille. Bild: Iris Oberle

Unter dem Motto «Circo Giallo Nero» luden die Turnerinnen und Turner zur diesjährigen Turnunterhaltung. Freunde und Gäste konnten am Freitagabend, Samstagnachmittag oder Samstagabend in kunterbunte Zirkusatmosphäre eintauchen.

Der Zirkus ist pleite

Die Geschichte rund um die einzelnen Darbietungen: Der Circo Giallo Nero hat kein Geld mehr. Nach zweijähriger Durststrecke aus bekannten Gründen muss der Zirkusdirektor Köbi die Finanzen aufbessern. Aber wie? Was, wenn jemand von der Bühne fiele? Wie viel würde die Versicherung bezahlen? Und wer findet sich als Opfer? Kurzerhand stösst er seine Mitarbeiterin von der Bühne.

Den Start der Darbietungen machen die GeTu Mädchen. Auf einem Screen sind die vorab aufgezeichneten Einrad-Proben in der Turnhalle zu sehen. Auf der Bühne zeigen die Geräteturnerinnen in hinreissenden Kleidern aussergewöhnliche akrobatische Leistungen – bis hin zu Rückwärtssalti aus dem Stand; auf dem Boden und dem Sprungkasten. Die Kleinsten bezaubern die Gäste mit einem farbenfrohen Tanz mit Ballonen. Tierisch wird es mit den KiTu. Als Elefanten schlagen sie Purzelbäume, wagen Sprünge. Die Knaben 1 und 2 zeigen auf den Matten als Fakire das Geübte. Als tanzende Pferde und Dresseurinnen reissen die Mädchen 1 und 2 das Publikum mit.

Nach einer kurzen Pause zeigen die GeTu Knaben Akrobatik vom Feinsten: am Barren und auf dem Boden schlagen sie Purzelbäume; Doppelsalti versetzen die Zuschauenden in Staunen. Die Oberrieter Kraftmänner (Knaben 3) brillieren mit Bodenakrobatik und zeigen ihr Können mit amüsanten Tänzen. Als Königinnen der Löwen entpuppen sich die Mädchen 3: in ihrer Raubtiernummer führen sie elegante, rhythmische und zügige Tänze vor, perfekt aufeinander abgestimmt. Humorvoll wird’s bei der Männerriege mit ihrer imitierten Rhönrad-Vorstellung, einem sexy Tanz mit anschliessenden Trampolin-­Formationen und verknoteten Liegestützen. Vor der zweiten Pause begeistert die Frauenriege mit fetzigen Tänzen und toller Musik.

Schier uneingeschränkt bewegen sich die Stufenbarren-­Künstlerinnen an ihrem Gerät und zeigen eine grossartige, ebenso elegante wie kraftvolle Darbietung. Die Fitnessriege beeindruckt mit Hula-Hoop-Ringen, die Damenriege als Pantomime mit mitreissenden Tänzen und tollem Medley von Liedern vergangener Zeiten. Den krönenden Abschluss macht das Barrenteam als Cowboys mit grossartigen Turn- und Tanzkünsten. Das Publikum ist begeistert.

Was die Meldung bei der Versicherung über die gestürzte Mitarbeiterin gebracht hat? 30000 Franken bekommt Köbi, der Zirkusdirektor. Und auch der KTV Oberriet kann mit dem Losverkauf, der Festwirtschaft, dem abendlichen Barbetrieb und den Einnahmen aus den ausverkauften Vorstellungen nach zwei Jahren Durststrecke endlich wieder ein wenig Geld in die Kassen füllen. Mit den allesamt beeindruckenden Darbietungen hat der Verein es sich mehr als verdient.

