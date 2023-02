Oberrieter Fasnacht 2023 erhielt den Rahmen, den sie verdiente

Interview Nun prüft die Schweiz den Kauf von bewaffneten Drohnen – der Armeechef erklärt weshalb

Am 24. Februar herrscht seit einem Jahr Krieg in der Ukraine. Armeechef Thomas Süssli beobachtet ihn sehr genau. Er sagt, welche Entwicklungen er sieht – und was diese für die Schweizer Armee bedeuten.