Oberriet Auf dem Pannenstreifen die Putzmaschine gerammt Ein Unfall mit ungewöhnlicher Beteiligung geschah am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A13. Der Sachschaden ist hoch. 15.02.2023, 22.01 Uhr

Ein 64-jähriger Autofahrer prallte mit seinem Auto in die Putzmaschine des Unterhaltsdienstes. Bild: Kapo SG

Kurz nach 14.30 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto von Sargans in Richtung St. Margrethen. Zwischen Oberriet und Kriessern war auf dem Pannenstreifen ein 63-Jähriger mit einer Putzmaschine in dieselbe Richtung unterwegs. Aus unbekannten Gründen ist der 64-jährige Autofahrer mit der rechten Fahrzeugseite ebenfalls auf den Pannenstreifen geraten und fuhr sein Auto in den Anpralldämpfer der Putzmaschine.