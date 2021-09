Jugendarbeit organisiert Freizeitprogramm für die Herbstferien

Oberes Rheintal Gegen langweilige Herbstferien: Jugendarbeit organisiert Go-Kart, Mixkurs oder Detektivtrail Die Jugendarbeit Oberes Rheintal veranstaltet in den Herbstferien Workshops und Ausflüge. 24.09.2021, 05.00 Uhr

Die Jugendarbeit Oberes Rheintal hat für spannende Herbstferien beispielsweise einen Detektivtrail organisiert, bei dem Rätsel gelöst werden müssen, um schlussendlich einen Schatz zu finden. Bild: Reto Martin

Neun Aktivitäten erwarten die Jugendlichen in den bevorstehenden Herbstferien, organisiert vom Team der Jugendarbeit Oberes Rheintal. Der städtische Jugendtreff UG14 an der Städlenstrasse 14 in Altstätten ist in den Ferien zudem offen mittwochs von 13.30 bis 20.30 und freitags von 17 bis 22 Uhr, dies für 12- bis 18-jährige.

Nightball, Klettern, Gokart und Manga

Gestartet wird am Samstag, 2.Oktober, mit der «Ballnacht» von 19 bis 22Uhr in der Turnhalle Wiesental. Interessierte können spontan vorbeikommen (mit Turnsachen) und mitspielen. Am Mittwoch, 6.Oktober, folgt im Rahmen der normalen «UG14»-Öffnungszeiten eine Spiel-Olympiade. Von 15 bis 19Uhr können die Games absolviert werden und um 20Uhr folgt die Preisverleihung. Am Donnerstag, 7.Oktober, wird auf vielseitigen Wunsch die Kartbahn in Montlingen mit dem eigenen Bike besucht, dies von 15 bis 18Uhr. Am Freitag, 8.Oktober, gibt Morten Widrig einen Crashkurs im Manga- und Comiczeichnen. Interessierte sind eingeladen, in diese fantasievolle Welt einzutauchen.

Am Dienstag, 12. Oktober, wird mit Inputs von Trainerin Kathrin in der Boulderlounge St.Gallen gestartet. Danach darf frei geklettert werden. Abfahrt ist um 14 Uhr, die Rückkehr um 19 Uhr, direkt beim Bahnhof Altstätten. Am Folgetag, am Mittwoch, 13. Oktober, ist in der Schreibwerkstatt von Stephan Sigg Fabulieren, Formulieren und Fantasieren angesagt. Eine ideale Gelegenheit, Ideen und Tipps für den Diogenes-Jugend- Schreibwettbewerb «bleiwiis» zu sammeln. Die Werkstatt findet von 10 bis 13.30 Uhr im Jugendtreff statt, inklusive Dürüm zum Zmittag.

Ausflug nach Buchs, Mixkurs und Detektivtrail

Am Dienstag, 19. Oktober, wird die Nachbarstadt Buchs gemeinsam erkundet. Abfahrt ist um 11 Uhr und die Rückkehr um 17 Uhr beim Bahnhof Altstätten. Am Donnerstag, 21. Oktober, steht von 19 bis 21 Uhr der Kennidi-Cocktailmixkurs auf dem Programm. In diesem Workshop werden wichtige Barregeln gelernt und alkoholfreie Drinks gemixt. Mit absolviertem Kurs dürfen Jugendliche künftig auch an der Kennidi-Bar mitwirken und ein Taschengeld verdienen.

Am Freitag, 22. Oktober, besteht beinahe zum letzten Mal die Chance, den Detektivtrail, der zu Ehren von 30 Jahren Jugendarbeit 2019 erstellt wurde, auszuprobieren, denn am 24. Oktober ist definitiv Schluss. 16 Rätsel, eine tolle Route und ein Schatz zum Schluss erwarten die Jugendlichen, das alles inklusive Hot-Dog-Plausch von 14 bis 18 Uhr.

Fünf Tage im Voraus anmelden

Anmeldungen für die Ausflüge und Workshops sind fünf Tage vor den jeweiligen Aktivitäten einzureichen. Möglich ist dies per E-Mail an anna.bathelt@altstaetten.ch, unter Telefon 079-384-79-19 oder im Jugendtreff. Weitere Infos (z.B. zu den Kosten) und weitere Ferienideen sind online unter www.jugend-or.ch zu finden. (sk)