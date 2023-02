Oberegg: 13-Jährige entwirft und näht eigene Kostüme

Oberegg Sara und ihr zahmer Drache: Diese 13-Jährige entwirft und näht eigene Fasnachtskostüme Die 13-jährige Sekundarschülerin Sara Müller aus Oberegg entwirft und näht seit fünf Jahren eigene Fasnachtskostüme. Zum Cyborg und einem Werwolf auf Stelzen gesellt sich nun auch ein Drache. Hansueli Steiger Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 13-Jährige entwift und näht all ihre Kostüme selbst. Bild: Hansueli Steiger

Es ist Mittwoch. Im Rheintal hängt dicker Nebel, das Thermometer zeigt plus zwei Grad. In der Agenda steht: «Interviewtermin in Oberegg». Nach kurzer Autofahrt bergwärts Richtung der Innerrhoder Exklave, taucht man ein in eine andere Welt. Es grüsst ein knallblauer Himmel. Fast wirkt es ein wenig märchenhaft.

Geplant bis ins kleinste Detail

Märchenhaft sind auch die Kostüme, mit denen Sara Müller jedes Jahr an die Fasnacht geht. Die 13-Jährige hat sie nicht irgendwo gekauft oder im Kostümver­leih gemietet. Es sind handgefertigte Einzelstücke, die an Kreativität und Detailverliebtheit viele Kostümierungen, die wäh­rend der Fasnacht zu sehen sind, in den Schatten stellen. «2018 wollte ich mit einem eigenen Kostüm an die Fasnacht gehen. Ich hatte Lust, etwas Einzigartiges zu entwerfen», sagt Sara Müller. Sie bastelte einen Cyborg, ein Fantasiegeschöpf, halb Mensch, halb Maschine.

«Schon damals unterstützten mich meine Eltern. Mein Vater hat mir bei der Elektronik geholfen, meine Mutter beim Abmessen des Materials», erklärt Sara. «Die Perfektion und die Genauigkeit hat Sara beigesteuert», ergänzt Gülsen Müller, Saras Mutter. Diese beiden Eigenschaften waren auch bei den anderen Kreationen der 13-Jährigen offensichtlich.

Zum Beispiel beim Roboter, in den sie Lichter und sogar einen Stimmverzerrer eingebaut hatte. Ein Roboter soll schliesslich auch wie ein Roboter klingen. Was für eine gute Beobachtungsgabe die Schülerin hat, zeigt das Entstehen des Werwolfkostüms, das sie letztes Jahr nähte.

In diesem Kostüm erkannten Sara nicht einmal ihre besten Freundinnen. Bild: zvg

Sie suchte nach einer Lösung, wie man den typischen «Knick» der Hinterbeine ins Kostüm einarbeiten kann und setzte dafür Stelzen ein. So wurde aus Sara ein 190 Zentimeter grosser Werwolf. Niemand, nicht einmal ihre besten Freundinnen, hätten sie erkannt.

Viel Material zum Geburtstag bekommen

Für dieses Jahr hat sich Sara wiederum etwas Spezielles einfallen lassen. Sie zeigt auf ein gelbes, über zwei Meter langes Fell, das hinter dem Sofa in der sonnendurchfluteten Stube liegt: «Das ist es». Waren die anderen Kostüme schon fantastisch, toppte sie ihre Kreativität heuer ein weiteres Mal: «Der Drache hat sich an seinem rechten Flügel verletzt und kann im Moment nicht fliegen. Deshalb muss ich ihn tragen», erklärt Sara. «So um die acht Kilo wird das Tierchen wohl wiegen», schätzt Gülsen Müller, während sie ihrer Tochter beim Anziehen des Kostüms hilft.

Im September begann Sara mit dem Projekt. Als Basis zum Tragen des pelzigen Freundes, der mit seinen rot-gelben Styroporaugen eigentlich ganz lieb in die Gegend blickt, verwendete sie ihren alten Kinderrucksack. Darauf baute sie eine Holzkon­struktion, auf der nach und nach der Drache entstand. Dies alles mit einer Genauigkeit, dass man fast das Gefühl hat, der Drache erwache jeden Moment zum Leben. Die Obereggerin sagt:

«Jedes meiner Kostüme zeichne ich zuerst. Damit sie möglichst realistisch aussehen, achte ich auf jedes Detail.»

«Zeichnen, Nähen und Gestalten», antwortet sie denn auch postwendend auf die Frage, welche Fächer sie in der Schule am liebsten habe. Die Sekundarschülerin kann sich gut vorstellen, später einmal einen kreativen Beruf zu ergreifen.

Den grössten Teil des Ma­terials, das sie für den Drachenbau benötigte, wünschte sich Sara Müller zu ihrem Geburtstag am 15. September. Einiges Material habe sie auch gefunden. Sie sagt: «Ich sammle gerne Rinden, Äste und andere Dinge, die ich dann vielleicht irgendwann und irgendwo brauchen kann».

Esstisch wurde zum Nähatelier

In den letzten Wochen arbeitete Sara mit grossem Eifer an ihrem neuen Haustier. Gülsen Müller lacht: «Wir konnten eine Weile nicht mehr am Esstisch sitzen. Er war mit der Nähmaschine und so viel Material belegt, dass man die Tischplatte darunter nicht mehr erkennen konnte.» Sara entgegnet: «Es war ja nur für eine Woche.» Beide lachen und erwähnen dann noch den Heissleimverbrauch: «Wir haben die Packungen nicht mehr gezählt, die wir gebraucht haben, aber es waren einige.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen