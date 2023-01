Der dramatische Verein Oberegg präsentiert eine Komödie

Oberegg Kein Drama mehr: Der dramatische Verein präsentiert eine Komödie Der Dramatische Verein Oberegg hat sich erfolgreich vom Drama verabschiedet. Regisseur Fredy Kunz hat eine Komödie des deutschen Theatermachers Christian Laubert auf Oberegger Verhältnisse umgeschrieben. Rolf Rechsteiner Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Tot oder sturzbetrunken? Das ist hier die Frage. Bild: Rolf Rechsteiner

Eigentlich sind Volkstheater in Oberegg im Drei-Jahre-Rhythmus etabliert. Den Pandemiebestimmungen geschuldet, musste «Di flüügend Sau» sich fünf Jahre gedulden. Jetzt hat sie den Jungfernflug absolviert. Bis zum 11. Februar sind zehn weitere Vorstellungen im Vereinssaal Oberegg geplant.

Regisseur Fredy Kunz liefert abermals leichte Kost – von Drama keine Spur. Er hat eine Komödie des deutschen Theatermachers Christian Laubert, die in dessen Fränkischem Freilufttheater erstmals über die Bühne ging, auf Oberegger Verhältnisse umgeschrieben. Entstanden ist ein bunter Reigen, der mehr als vierzig Akteure vor und hinter den Kulissen zu gemeinsamem Wirken vereint.

Wo Hexerei vermutet wird

Das Stück spielt zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Oberegg. Ein Tunichtgut und sein Neffe retten eine Sau aus der Hand des Metzgers und setzen das Gerücht in die Welt, sie sei aus eigener Kraft über den Rutlenweiher geflogen. Klatschweiber vermuten prompt Hexerei und tragen diese Einschätzung in die Nachbargemeinde. Ihr Weg durch den Wald wird per Video in den Saal gespielt, begleitet von intensivem Vogelgezwitscher. Twitter lässt grüssen, ist man versucht zu sagen.

Dass die Gerüchteküche brodelt an jenem Ort, wo schon ein Hexenprozess für Angst und Schrecken gesorgt hatte, scheint folgerichtig. Der Fürstbischof von Konstanz wird alarmiert, und prompt reist er an, um den vermuteten Hexer aus dem Verkehr zu ziehen. Das Dorf ist gezwungen, ihm eine veritable Komödie vor Augen zu führen, an deren Ende er froh ist, unverrichteter Dinge abreisen zu können.

Rollen mit Augenmass besetzt

Fredy Kunz, der beim Dramatischen Verein Oberegg seit 1998 Regie führt, hat die Rollen mit professionellem Augenmass besetzt. Die alte Garde darf zeigen, was sie draufhat, und der Nachwuchs – es stehen zahlreiche junge Leute und eine Kindergruppe als Dorfjugend im Rampenlicht – lässt auf eine gute Zukunft hoffen. Spass an der Sache scheinen alle zu haben.

Bruno Stark in der Rolle des Hopme, Hansueli Mösli als Dorfpfarrer und Daniela Breu als leicht verhuschte Trine versinken förmlich im Respekt vor dem Fürstbischof (Tim Haas), der nur zu gern leiblichen Genüssen frönt. Er beeindruckt schon bei der Anreise mit der gedeckten Kutsche, angetan in Rot mit Pelzbesatz, und fordert einen kurzen Prozess, denn wer lange zuhört, lässt sich nur verwirren.

Ausgerechnet der geschädigte Metzger (Kurt Tanner) wird im Schauprozess zum Folterknecht, der dem in diese Rolle gedrängten Franz (Florian Sonderegger) ein Geständnis aus dem Leib prügeln soll. Zwischen die Obrigkeit und die peinliche Befragung wird ein Tuch gespannt, denn der grausige Anblick könnte dem Auge des Fürstbischofs schaden.

Das Theater im Theater wird zum Verwirrspiel, das schliesslich zur überstürzten Abreise des gefürchteten Gottesmannes führt, bevor grosser Schaden entsteht. Mit ihm räumen die Inquisitoren das Feld – zwei zweifelhafte Gestalten, von denen Bruder Markus (Beat Hohl) eine besonders schlechte Figur macht. Seine Zudringlichkeit gegenüber einer jungen Zeugin trägt ihm, natürlich hinter den Kulissen, eine gehörige Tracht Prügel ein.

Regisseur Fredy Kunz hat die Zeichen der Zeit erkannt. Das Theater ist auf Spielfilmlänge konzipiert, unterbrochen durch eine Verpflegungspause, und soll in erster Linie Heiterkeit provozieren. Gleichwohl treten die «Segnungen» einer verfehlten Frömmigkeit ungeschminkt zutage. Das Premierenpublikum gab Szenenapplaus, es wurde viel gelacht und am Ende quittierte man die Leistung der Laientruppe mit Begeisterung.

Diesen Schwung nimmt der Dramatische Verein mit in die kommenden Vorstellungen, aber auch in das Freilichttheater «Deckers Klara», das auch unter Regie von Fredy Kunz ab dem 11. August auf dem Fünfländerblick gespielt wird.

