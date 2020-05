Ob Fussball, Unihockey oder Tanzen: Polysportcamp in Oberriet In der fünften Sommerferienwoche werden verschiedene Sportarten vorgestellt: Wer in der letzten Sommerferienwoche Spiel, Sport und Spass erleben möchte, ist beim MS Sports Camp vom Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, genau richtig. 20.05.2020, 05.00 Uhr

Letztes Jahr fand die Sportwoche in Altstätten statt. Bild: pd

(pd) Letztes Jahr in Altstätten, findet das Angebot in diesem Jahr auf der Sportanlage Bildstöckli in Oberriet statt. Die Gemeinde Oberriet und die Jugendarbeit Oberes Rheintal unterstützen diese Aktivwoche. Nach dem Motto «Sport & Fun für alle» bietet MS Sports Mädchen und Jungs von 6 bis 15 Jahren eine aktive Zeit an. MS Sports bietet in diesem Jahr im Sommer/ Herbst in 41 Gemeinden/Städten solche spielerischen Sportwochen an, zum zweiten Mal auch im Oberen Rheintal.

Actionreiches Tagesprogramm

Das tägliche Programm dauert von 10 bis 16 Uhr. In diesem finden zwei Trainingseinheiten statt, die von kompetenten und erfahrenen Trainern geleitet werden. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden neue Sportarten entdecken können und sozial sowie motorisch gefördert werden. Die Auswahl deckt ein breites Spektrum ab, wie beispielsweise Fussball, Basketball oder Unihockey, aber auch Tanzen, Trampolin oder Geräteturnen werden angeboten. Zudem kann auch in Leichtathletik, Tennis oder Badminton geschnuppert werden. Der Spass steht an erster Stelle, denn die Teilnehmenden sollen ein tolles Wir-Erlebnis erfahren.

Mit Verpflegung durch den Tag

Als Stärkung werden Getränke, Obst und ein gutes Mittagessen serviert. Daneben gibt es Erholungs- und Mittagsprogramme sowie ein Sportdress für alle. Am Ende des Camptages gehen die Kinder/Jugendlichen nach Hause und übernachten in ihrer gewohnten Umgebung. Am 7. August findet ein Abschlussturnier statt, zu welchem Familie, Freunde und Bekannte eingeladen sind. Alle Infos (z. B. Preis, Schutzkonzept) und Anmeldeunterlagen findet man im Internet unter den beiden Adressen www.mssports.ch oder auch www.jugend-or.ch.