Novesette kauft Vögele-Liegenschaft in Widnau Die Casainvest-Tochter hat die ehemalige Vögele-Liegenschaft in Widnau gekauft. 09.01.2020, 05.00 Uhr

Die ehemalige Vögele-Liegenschaft (vorne links) gehört nun der Firma Novesette. Am Rhydorf-Center (Bildmitte) ist sie beteiligt, das nachfolgende Rhymarkt-Gebäude gehört ebenfalls ganz der Firma Novesette. Bild: Gert Bruderer

(gb) Das Grundstück an der Widnauer Bahnhofstrasse hat eine Fläche von ungefähr einer halben Hektare und ist für die Firma Novesette von strategischer Bedeutung. Geschäftsführer Matthias Hutter sagt, man lege den strategischen Fokus auf die Bahnhofstrasse als Einkaufs- und Geschäftsmeile.

Am benachbarten Rhydorf- Center ist ausser der Novesette nur die Migros beteiligt, das folgende Rhymarkt-Gebäude gehört ganz der Casainvest- Tochter. Somit besteht für das Unternehmen mit Blick in fernere Zukunft die Chance, auf die Entwicklung eines grösseren Gebiets an bester Lage massgeblich Einfluss zu nehmen.

Eigentümerin denkt über Gebäudenutzung nach

Derzeit macht die neue Eigentümerin sich über ein Gesamtkonzept für das (bestehen bleibende) Gebäude auf dem neu erworbenen Grundstück Gedanken. Im Parterre des Gebäudes befindet sich seit wenigen Monaten das Bekleidungsgeschäft Courage Mode, das Untergeschoss wird von Vögele Shoes genutzt.