Streit in Rorschach eskaliert: Mann in Wohnung mit Messer verletzt – Polizei nimmt mutmasslichen Täter im Thurgau fest Zwischen einem 49-jährigen Deutschen und einem 37-jährigen Portugiesen ist am Dienstagabend in Rorschach ein Streit eskaliert. Dabei wurde der Deutsche vom Portugiesen mit einem Messer verletzt und musste notoperiert werden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter schliesslich in seinem Wohnort im Thurgau festnehmen. Eva Wenaweser 18.12.2019, 09.18 Uhr

Bei einem Streit in Rorschach wurde ein 49-jähriger Deutscher mit einem Messer verletzt, er musste operiert werden. (Bilder: Kapo SG)

(kapo/evw) Am Dienstagabend ist bei der Kantonspolizei St.Gallen kurz nach 20.30 Uhr die Meldung von einer verletzten Person an der Bogenstrasse in Rorschach eingegangen. Wie das Opfer, ein 49-jähriger Deutscher, sagt, war ein ehemaliger Kollege bei ihm in der Wohnung erschienen. «Anschliessend dürfte es zu einem Streit gekommen sein, bei dem der Deutsche mit dem Messer verletzt wurde», schreibt die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung.