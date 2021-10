Heerbrugg Norbert Keller ist Heerbrüggler des Jahres – später als geplant Achtzehn Monate später als geplant konnte ProHeerbrugg den Ehrenpreis übergeben. 04.10.2021, 05.00 Uhr

ProHeerbrugg-Präsident Markus Waser beschenkt Preisträger Norbert Keller (rechts).

Die Hauptversammlung 2020 wurde ganz kurzfristig am geplanten Tag im März abgesagt – einen Tag vor dem Beschluss des Bundesrates, die Schweiz in einen Lockdown zu schicken. Auch ein Jahr später, im März 2021, konnte die HV noch immer nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden. Umso glücklicher waren alle Teilnehmenden, die am vergangenen Donnerstag ins Pfarreizentrum Heerbrugg strömten.