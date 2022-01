Rheintal Noch keine Strafzinsen für Rheintaler Kunden Immer mehr Banken wälzen die Negativzinsen auf ihre Kunden ab. Nicht alle Rheintaler Finanzhäuser erheben eine Guthabengebühr, behalten es sich aber vor, ihre Politik bei Bedarf individuell anzupassen. Benjamin Schmid Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

In manchen Banken müssen Kundinnen und Kunden für ihre Bankguthaben Zinsen zahlen.

Vor sieben Jahren führte die Schweizerische Nationalbank (SNB) Negativzinsen ein, um die Aufwertung des Schweizer Frankens einzudämmen. Für Gelder, die Banken nicht angelegt haben, sondern bei der SNB deponiert sind, fallen also Ge­bühren an. Viele Banken haben bisher darauf verzichtet, diese Gebühren an die Kunden weiterzugeben. Das ändert sich zusehends. Bezahlten bisher vor allem wohlhabende Privatkunden und grosse Firmen Strafzinsen für Guthaben bei der Bank, werden nun immer öfter auch kleine und mittelgrosse Unternehmen zur Kasse gebeten.