Nicht nur aufwärts gelaufen an der Oberrieter Tour de Cross Mit der Schweinerunde am Blattenberg in Oberriet beendeten die Crossläufer das alte Jahr. 03.01.2020, 07.40 Uhr

Sandra Löhrer: Die Schnellste am Schweinestutz lief auf den zweiten Rang. Bild: ys

(ys) Unter dem Namen Tour de Cross veranstalten der KTV Oberriet, der STV Oberriet-Eichenwies und der SVD Diepoldsau-Schmitter gemeinsame Crossläufe sowie Trainings. An Silvester bestritten rund 40 Sportlerinnen und Sportler die Schweinerunde am Blattenberg in Oberriet.