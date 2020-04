Neuer Korpus vervollständigt das Rheinecker Missionskreuz Anfang der Woche erhielt das Missionskreuz der Pfarrei Rheineck eine neue Christusfigur. Monika von der Linden 04.04.2020, 05.00 Uhr

Das Missionskreuz hat der Altstätter Holzbildhauer Robert Hangartner geschnitzt. Der Korpus stellt den auferstandenen Jesus Christus dar. Bild: Monika von der Linden

Leicht versteckt auf der Süd­seite der katholischen Kirche, Rhein­eck, steht ein Missionskreuz. Am Korpus hatte der Zahn der Zeit genagt. Er war nicht mehr zu retten. Das Holz war verfault.

Vielen Passanten war das leere Kreuz aufgefallen. Sie vermissten die Darstellung Jesus Christi. Damit die Lücke wie­- der gefüllt werden konnte, bildete sich eine Arbeitsgrup­- pe. Sie setzte sich aus Kirchenräten, Pfarreiräten, Kirchbürgern und der Pfarreibeauftragten zusammen.

Das Gremium zog den Altstätter Holzbildhauer Robert Hangartner hinzu. Er unterbreitete den Vorschlag, den auferstandenen Jesus Christus im Korpus darzustellen. So sollte in einem Werk der christliche Glaubenssatz Ausdruck erhalten, dass Jesus Christus die Qualen seiner Kreuzigung am Karfreitag überwunden hatte und an Ostern auferstanden war. Verstärkt werden sollte die Freude darüber mit einem Lichtspiel. Die Rückwand des Missionskreuzes durchbrach man und setzte farbiges Glas ein.

Anfang dieser Woche, wenige Tage vor Ostern, wurde der neu geschaffene Korpus am Kreuz angebracht. Wie die Pfarrei mitteilte, segnete Pfarradministrator, Pater Gregor Cacur, das nun wieder komplette Missionskreuz ein. Er bat Gott im Gebet darum, das Kreuz zu segnen, damit alle vor ihm Betenden sich ihm und miteinander verbunden fühlen mögen.

Der Pfarreirat hatte in der Fastenzeit einige Projekte gestartet, damit sich die Pfarreimitglieder mit der Bedeutung des Kreuzes auseinandersetzen können. Zum Beispiel gibt es einen «Kreuz-Koffer» oder via WhatsApp-Messenger sandten die Seelsorger zum Nachdenken anregende Impulse aus.

In der Coronakrise habe das Kreuz eine neue Dimension für die Pfarrei bekommen, heisst es in der Mitteilung. Auch wenn keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden könnten, wolle die Pfarrei mit dem Missionskreuz allen Einwohnern von Rheineck ein Zeichen der Hoffnung geben.

Die Pfarrei sieht das Missionskreuz als ein Zeichen des Heils an. Denn Christen vertrauen darauf, dass das Kreuz nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. «Im Kreuz ist Heil – im Kreuz ist Leben», lautet der Vers eines Kirchenliedes.