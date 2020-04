Neuer Assistenzcoach und neuer Juniorenchef beim SC Rheintal Der SC Rheintal hat mit Ondrej Burzala den Wunschkandidaten als Assistenzcoach verpflichtet. Er wird ab nächster Saison mit Sascha Moser das Coachingteam der ersten Mannschaft bilden. 22.04.2020, 05.00 Uhr

Der 28-jährige Slowake Ondrej Burzala wird Assistenzcoach. Rückkehrer mit A-Lizenz: Verteidiger Markus Waidacher. Der neue Nachwuchschef Martin Harzl.

(red./smr) Der 28-jährige Slowake ist beim SCR kein Unbekannter: Er wohnt seit zwei Jahren im Rheintal und trainierte regelmässig mit. Er sammelte im Nachwuchsalter Erfahrungen in den höchsten Nachwuchsligen der Slowakei und in Tschechien. Dann spielte er als Profi von 2013 bis 2018 in den beiden höchsten Ligen der Slowakei. Weil Burzala in den letzten zwei Saisons wegen der Ausländerregelung nicht beim SCR spielen durfte, hat er sich entschieden, eine Karriere als Trainer zu starten.

Nicht neu, aber jetzt definitiv dabei ist Markus Waidacher. Er spielte letzte Saison mit B-Lizenz beim SCR und «wir freuen uns sehr, ihn mit A-Lizenz von Chur übernehmen zu können. Letzte Saison hat er bewiesen, dass er eine tragende Rolle in der Defensive übernehmen kann», schreibt der SCR. Waidacher wird ab August im Rheintal wohnen und arbeiten.

Per Ende Saison 2019/20 hat Raphael Coray den Rücktritt als Nachwuchschef bekannt gegeben. Er hat das Amt sechs Jahre ausgeübt und möchte sich nun mehr auf andere Hobbys konzentrieren. «Wir können ihm nicht genug danken für seinen unglaublichen Einsatz zugunsten des SC Rheintal. Er hat für den Verein stets vollen Einsatz gegeben und enorm viel Zeit geopfert», so der Verein.

Sein Nachfolger wird Martin Harzl, ein beim SCR bekanntes Gesicht. Seine zwei Söhne spielen im Nachwuchs; mit seiner Firma Harzl ICT ist er seit mehreren Jahren Sponsor. Zudem ist er Mitglied im Club 86. Harzl wird seit Februar von Raphael Coray und Sportchef Fabian von Allmen schrittweise in seinen neuen Job eingearbeitet. Der SCR dankt besonders Raphael Coray für die Bereitschaft, Harzl auch nächste Saison zu unterstützen. Martin Harzl muss an der HV Ende Juni noch gewählt werden, dies dürfte aber nur Formsache sein.