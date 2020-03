Musikgesellschaft Rüthi: Neue Vizedirigentin und drei Neumitglieder In der Musikgesellschaft Rüthi wird mit Anja Scheftschick erstmals in der Vereinsgeschichte eine Frau Vizedirigentin. 26.03.2020, 05.00 Uhr

Die neu gewählte Vizedirigentin Anja Scheftschik (v.l.) mit ihrem Vorgänger Ramon Rinaldi und die neuen Mitglieder Lukas Kobler und Mario Schneider sowie Präsident Alexander Bösch freuen sich auf das neue Vereinsjahr. Dieses Foto wurde noch vor dem Versammlungsverbot am Freitag, 28. Februar, aufgenommen. Bild: pd

(pd) Anlässlich der Ende Februar durchgeführten Hauptversammlung durfte Alexander Bösch, Präsident der Musikgesellschaft Rüthi, eine fast vollzählige Musikantenschar begrüssen. Nach einem erfrischenden Apéro und einem leckeren Znacht aus der «Hirschen»-Küche ging es im Werkhofsaal an den offiziellen Teil. Dabei wurden drei neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Alexander Bösch bedankte sich bei allen, die sich zum Wohl der Rüthner Dorfmusik einsetzen und so mithelfen, den sehr aktiven Verein weiterzuentwickeln und das Musizieren in Rüthi nachhaltig zu stärken. In einem kurzen Rückblick reflektierte er das vergangene Vereinsjahr, welches einmal mehr im Zeichen der Jugendarbeit, aber auch der Kameradschaft stand. Er hob die Wichtigkeit eines funktionierenden Vereinslebens hervor und erwähnte hier insbesondere das super Abschneiden am Kantonalen Musikfest und das gesellige Zusammensein im Anschluss daran.