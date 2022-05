Nachfolge Neue Tierschutzbeauftragte für Widnau Sabrina Binkert ist seit 1. Mai neue Tierschutzbeauftragte von Widnau. Sie löst Walter Mittelholzer ab. 12.05.2022, 05.00 Uhr

Walter Mittelholzer und Sabrina Binkert.

Der Gemeinderat Widnau hat an seiner Sitzung vom 26. April Sabrina Binkert als neue Tierschutzbeauftragte gewählt. Binkert tritt die Nachfolge für den zurück­getretenen Tierschutzbeauftragten Walter Mittelholzer an, der vorzeitig in Pension geht. Er war für die Gemeinde seit 2017 im Einsatz.