Umstrukturierung Neue Schulordnung und angepasster «Städtli»-Fonds in Berneck Mit der Inkorporation der Primarschulgemeinde Berneck auf 1. Januar 2021 ist auch die neue Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Berneck in Kraft getreten. In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat eine vom Schulrat verabschiedete neue Schulordnung erlassen, die an aktuelle Schulgesetze und die neue Organisationsform angepasst ist. 16.01.2021, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Bünt der Primarschule Berneck. Bild: Monika Von Der Linden

Die Schulordnung untersteht vom 21. Januar bis 1. März dem fakultativen Referendum. Während der Frist können 253 in Berneck stimmberechtigte Personen ein Referendumsbegehren einreichen. Die Schulordnung liegt im Rathaus öffentlich auf und kann auf der Website eingesehen werden.

Spenden für das «Städtli» und Sirenentest

Spenden, die allen Bewohnerinnen und Bewohnern des «Städtli» zugute kommen sollen, werden in einen Fonds gelegt. Per 1.Januar änderte die Bezeichnung des Alters- und Pflegeheims Städtli in Zentrum im Städtli. Entsprechend passte der Gemeinderat den Namen des Fondsreglements an. Gleichzeitig wurde dort die Kontonummer nach RMSG-Kontoplan nachgeführt. Die Anpassungen unterstehen nicht dem fakultativen Referendum. Das angepasste Reglement ist bereits auf der Website aufgeschaltet.

Am Mittwoch, 3. Februar, findet in der ganzen Schweiz von 13.30 Uhr bis spätestens 16 Uhr der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen des Allgemeinen Alarms und jener des Wasseralarms getestet. Die Bevölkerung muss keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen ergreifen.

Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen «Allgemeiner Alarm», ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute, der nach einem Unterbruch von zwei Minuten noch einmal während einer Minute zu hören ist. Wenn nötig, darf die Sirenenkontrolle bis 14 Uhr weitergeführt werden. Ab 14.15 Uhr bis spätestens 16 Uhr wird in gefährdetem Gebiet unterhalb von Stauanlagen das Zeichen «Wasseralarm» getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von zehn Sekunden. Im Land werden mehr als 8000 Sirenen, davon 5000 feste und rund 2800 mobile, auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.

Der Gemeinderat hat Baubewilligungen im ordentlichen Verfahren erteilt: Politische Gemeinde für die Sanierung des Sandsteinsockels am Schulhaus Bünt, Grundstück 657, Büntstrasse 6; Bordasch Sabine, Gässeli 4, Berneck, für die Fassaden-, Fenster- und Dachrenovation, Grundstück 359, Gässeli 4. Eine Baubewilligung wurde im Meldeverfahren erteilt: Hutter Regula, Taastrasse 39, Berneck, für die Errichtung Indach-Photovoltaikanlage (8,37kW), Grundstück 1347, Taastrasse 39. (gk)