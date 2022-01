rheintal Den Adventsweg im Riet gibt es schon seit über 15 Jahren – um die nächste Ausgabe werden sich neue Organisatorinnen kümmern Der 16. Adventsweg wird von Bettina Tanner und Birgit Rohner organisiert. Erste Mitwirkende gibt es bereits. 17.01.2022, 05.00 Uhr

Bereits jetzt haben sich Personen angemeldet, um beim nächsten Adventsweg im Riet eine Station zu gestalten. Bild: pd

Von Beginn an war Elisabeth Graf aus Rebstein bei der Organisation dabei. Vor über 15 Jahren eröffnete die auf dem Baschelerhof in Rebstein lebende Floristin gemeinsam mit Bettina Tanner, Judith Fischli und Marianne Ritz den ersten Rheintaler Adventsweg im Riet mit Stationen zwischen Balgach und Rebstein. Über 360 Kisten und Stationen wurden in dieser Zeit mit viel Herzblut aufgebaut und abgebaut, 15 individuelle Wege geplant und mehr als 11000 Stationslichter gezündet.