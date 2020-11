Neue Migros in Widnau ist heller und grösser – ein Rundgang Am Mittwochmittag konnten sich geladene Gäste von der neuen Migros im Rhydorf ein Bild machen. Kurt Latzer 25.11.2020, 05.00 Uhr

Einen Check über 5000 Franken aus dem Migros-Kulturprozent, den ihr Lukas Zumbühl, Leiter Verkaufsgruppe Migros Ostschweiz, übergab, reichte Gemeindepräsidentin Christa Köppel unmittelbar nach Erhalt an den Bauorden Schweiz weiter. Bild: Kurt Latzer

Vertreter der Gemeinde Widnau mit Christa Köppel an der Spitze sowie von Migros Widnau und Migros Ostschweiz sahen sich gestern die neuen Räume des Einkaufszentrums an. Vor dem Rundgang bekam die Gemeindepräsidentin einen Check überreicht. Die 5000 Franken des Migros-Kulturprozents reichte sie an Christoph Frei weiter, der den Check stellvertretend für seinen Vater Martin Frei, Präsident des Bauordens Schweiz, entgegen nahm.