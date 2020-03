Neue Kritik und mehrere Anträge gegen Auer Gemeindepräsidenten In ihrer zweiten Zeitung zielt die IG Au-Heerbrugg mit ihrer Kritik voll und ganz auf den Gemeindepräsidenten. Gert Bruderer 16.03.2020, 09.01 Uhr

Die zweite Zeitung der IG Au-Heerbrugg enthält verschiedene Anträge, die man an der Bürgerversammlung vorzubringen gedenkt. Bild: Gert Bruderer

Am Montag, 16. März, wird die zweite, zwölfseitige Ausgabe in alle Haushaltungen der Politischen Gemeinde Au-Heerbrugg verteilt. Schon auf der Titelseite heisst es in Grossbuchstaben: «Gemeindepräsident in der Verantwortung».