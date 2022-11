Mit 40 wieder Praktikant: Ein Widnauer träumt vom eigenen Lokal

Neuanfang Mit 40 wieder Praktikant: Ein Widnauer träumt vom eigenen kleinen Lokal Der Widnauer Jan Miara arbeitete knapp elf Jahre auf der Gemeinderatskanzlei in Au. Seit dem 1. November macht der 40-Jährige nun ein Praktikum als Koch und träumt von einem eigenen kleinen Lokal. Maria Kobler Jetzt kommentieren 25.11.2022, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jan Miara kann zu Hause in seiner Küche der Kreativität freien Lauf lassen. Bild: Maria Kobler

Auf der Arbeitsplatte in der Küche steht eine Schüssel mit gewürfelten Kürbisstücken. Daneben liegt ein Brett mit einer Rande, einer Frühlingszwiebel und ein Messer. Es ist Donnerstagnachmittag und Jan Miara be­reitet das Abendessen vor. Das heutige Gericht: Butternusskürbis auf Nüsslisalat mit Randen, Frühlingszwiebeln, Pekannüssen und Ziegenkäse. «Wenn meine Frau von der Arbeit heimkommt, können wir zusammen den Abend geniessen», sagt der Rheintaler, der seit zwei Jahren in Wolfhalden wohnt. Er hat seinen Job auf der Gemeinderatskanzlei Au auf Ende Oktober gekündigt und geniesst seine Ferien, bevor sein neues Leben als Koch-Praktikant im Bio-Schlosshotel Wartegg in Rorschacherberg startet – dort wo er seine Frau Sabine geheiratet hat.

«Schloss Wartegg war meine erste Wahl», sagt Jan Miara. Zum Hotel gehört ein Garten mit demeterzertifiziertem Gemüse und Kräutern und alle Produkte werden selbst hergestellt. «Es entspricht meiner Philosophie.» Er fülle seine Körbe auf dem Wochenmarkt in St.Gallen mit Gemüse und überlege dann, was er damit kochen solle. Gern probiert er neue Gemüse und Produkte aus. Inspiration holt er sich in Kochbüchern oder im Internet.

«Wochenende auf der Alp war der Auslöser»

Ein Lieblingsmenü hat der bald 41-Jährige nicht. Er wolle die Produkte schmecken, die er koche, während seine Frau viel würze. «Wenn ich koche, sagt sie: ‹Das ist ein Jan-Gericht. Es schmeckt nach dem, was es ist›», sagt er mit einem Schmunzeln. Im Freundeskreis sind seine Gambas am beliebtesten. «Ich nehme gute Garnelen und mariniere diese 24 Stunden lang in Olivenöl, gewürzt mit Knoblauch, Salz, Paprika und scharfer Chilischote, bevor ich sie anbrate», verrät er.

Jan Miara ist in Widnau aufgewachsen, hat eine KV-Lehre gemacht und spielte während fünfzehn Jahren für den SC Rheintal Eishockey in der 2. Liga. Als 15-Jähriger begann er für den FC Widnau zu schreiben, später berichtete er als Sportredaktor über den Regionalfussball. Zuletzt arbeitete er knapp elf Jahre auf der Gemeinderatskanzlei in Au.

Am Dienstag, 26. Juli, reichte er seine Kündigung ein. Wie kam es dazu? «Der Auslöser war ein verlängertes Wochenende mit meiner Frau auf einer Alp im Tessin», sagt Miara. Sie übernachteten in einer Hütte, die von Anfang Juni bis Ende Oktober von einem jungen deutschen Paar geführt wird, beides Physiotherapeuten. «Die beiden sind extreme Freigeister. Wir führten bis Mitternacht tiefgründige Gespräche.» Solche Gespräche habe er zwar auch schon im Bekanntenkreis geführt. «Erst in der Abgeschiedenheit hat es Klick gemacht», gibt Miara preis.

«Ich spielte schon länger mit dem Gedanken zu kochen. Nach diesem Wochenende liess er mich nicht mehr los.»

Dachte er auf der Rückfahrt noch daran, Job und Wohnung zu kündigen und wegzugehen, kam er nach zwei Wochen zum Schluss, dass er nicht sein ganzes Leben über den Haufen werfen muss. Er habe gern auf der Gemeinde gearbeitet und sei in der Bevölkerung bekannt gewesen. «Es war ein schöner Job, er machte mich aber nicht glücklich», gesteht Jan Miara. «Ich habe meiner Frau gesagt: ‹Ich kann nicht mehr, ich will kochen›.» Zusammen haben sie den Entschluss besprochen. «Sie sagte ihre Unterstützung zu und stärkt mir den Rücken.»

Zwei Tage nach seiner Kündigung stellt sich Jan Miara im Bio-Schlosshotel Wartegg vor. Das Restaurant sucht einen Jungkoch. Trotz fehlender Ausbildung lädt ihn der Chefkoch zum Gespräch und zeigt ihm Küche und Lagerräume. «Der Koch spürte mein Interesse und meine Leidenschaft», sagt der Rheintaler.

Probekochen im Schlosshotel Wartegg

So kommt es, dass der ehemalige Gemeindemitarbeiter bereits am Wochenende darauf in der «Wartegg»-Küche steht – zum Probekochen. Er darf überall mithelfen, rüsten, für den Abendservice die Amuse-Bouches richten, auf dem Teppanyaki kochen. «Der Chefkoch testete mich mit verschiedenen Kostproben. Ich erkannte fast alle Geschmäcker», sagt Miara stolz. Er sei vom Team gut aufgenommen worden und habe sich sehr wohl gefühlt. Kurze Zeit später erhielt er die Zusage für das Praktikum. «Ich spüre eine grosse Vorfreude», sagt er an diesem etwas trüben Oktobertag.

Am 1. November hat Jan Miara nun sein Praktikum begonnen. «Die ersten Tage waren surreal», sagt er. «Ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Aber jetzt bin ich angekommen.» Momentan ist er für die Zubereitung der Vorspeisen zuständig. Es gibt eine Karte «à la carte», die alle ein bis zwei Monate wechselt, eine Mittagskarte, die jede Woche neu ist, und für die Hotelgäste eine Halbpensionskarte, auf der täglich ein neues Drei-Gang-Menü steht. An der morgendlichen Sitzung besprechen die Köche jeweils, was auf den Tisch kommt.

In dieser Woche darf Jan Miara die Vorspeisen vorschlagen: «Ich schaue, was für saisonale Lebensmittel vorhanden sind.» Und dann überlegt er sich ein passendes Gericht: Etwa ein Kohlrabi-Carpaccio mit Apfel- Radieschen-Vinaigrette und Jakobsmuscheln oder gebratenen Radicchio mit Brombeerdressing, caramelisierten Thymianbirnen und Feta.

Der Traum vom eigenen kleinen Lokal

Die Vorgesetzten sind zufrieden mit ihrem Jungkoch. «Sie haben hohe Erwartungen und fordern mich», sagt Miara. «Ich glaube aber, dass ich selbst mein grösster Kritiker bin.» Mit Ablauf, Organisation und Tempo auf seinem Posten werde es langsam besser. «Aber ich bin noch nicht zufrieden», sagt er. «Ich habe einen brutalen Ehrgeiz entwickelt.»

In seinem alten Job habe er eine Routine gehabt, nun merke er, wo es noch hapere. Er wolle seine Schnitt- und Rüsttechnik sowie das Abschmecken verbessern. Er schaut seinen Arbeitskollegen über die Schulter, fragt sie, probiert. «Ich lerne jeden Tag etwas Neues», sagt er. Und fügt an: «Ich bin sehr glücklich. Es ist genau das Richtige.» Auch an seinen freien Tagen kocht er – für sich und seine Frau. «Im Restaurant habe ich Vorgaben», sagt er. «Daheim kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen.» Sein Ziel ist es, etwas Eigenes aufzubauen. Miara sagt:

«Ich träume von einem kleinen, gemütlichen und familiären Lokal mit höchstens 20 bis 30 Plätzen – wie bei einem Essen bei Freunden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen