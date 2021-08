Natur Nektar für viele Insekten: Blumenwiesen in der Rheintalebene blühen Blumenwiesen erfreuen im zweiten Aufwuchs: Wiesen-Flockenblumen sind wertvolle Nektarspender. 05.08.2021, 05.00 Uhr

Symbolbild: Urs Flueler/KEY

(pd) Die Hauptblütezeit der Blumenwiesen in der Rheintalebene ist im Mai. Doch auch jetzt, wenige Wochen nach dem Heuschnitt, stehen wieder Pflanzen in Blüte und erfreuen das Auge. So blüht in diesen Tagen auf manchen Wiesen die Wiesen-Flockenblume und lockt mit ihrem Nektar Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten an. Auch das Grosse Ochsenauge labt sich an dieser willkommenen Nahrungsquelle.