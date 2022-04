Im Diogenes-Theater werden junge Schriftsteller ausgezeichnet

Schreibwettbewerb «Näher an der Realität als früher»: Im Rheintaler Diogenes-Theater werden junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet Im Diogenes-Theater wurden die Preise des Jugend-Schreibwettbewerbs «Bleiwiis» überreicht. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Die Präsentation des Buches «...und dann geht’s los» – dem vorgegebenen Thema des Wettbewerbs – dauerte vier Stunden. Auf den 140 Seiten sind 30 Geschichten verewigt, 16 Autorinnen und Autoren getrauten sich, ihren Text vorzulesen. Dabei standen 14 Mädchen bzw. junge Frauen auf der Bühne, aber nur zwei Buben bzw. junge Männer. Moderiert wurde der Anlass von Schauspieler und Regisseur Matthias Flückiger, der zusammen mit Ralph Good, Milena Todic und Silke Tüxsen auch Jurymitglied ist.

Preise wurden in zwei Kategorien vergeben, für 12- bis 16-jährige sowie für 17- bis 20-jährige Autorinnen und Autoren. Dabei gab es bis zu drei Jurypreise und einen Publikumspreis pro Kategorie. Den Schreibwettbewerb gibt’s seit über acht Jahren, seit 2017 wird er vom «Diogenes» mit Unterstützung der Rheintaler Kulturstiftung vergeben, zum fünften Mal resultierte ein Buch.

Die 18-jährige Diepoldsauerin Alice Köppel, hier mit Moderator Matthias Flückiger, gewann bei den jungen Erwachsenen den Jury- und den Publikumspreis. Sieger Publikumspreis: Erion Alijaj wird von «Diogenes»-Präsident Michel Bawidamann ausgezeichnet. Siegerin Jurypreis: Ambra Niederer liest aus ihrem Werk «Der zerbrochene Spiegel».

Berta Thurnherrs Enkelin feiert Doppelsieg

Siegreich in beiden Wertungen war die 18-jährige Alice Köppel aus Diepoldsau – sowohl für die Jury als auch das Publikum war ihr Text «Der Tod spricht zum ungeborenen Leben» der beste. Die Enkelin der bekannten Autorin Berta Thurnherr hatte den Bleiwiis-Preis bereits vor vier Jahren in der Kategorie der Jüngeren erhalten. «Damals schrieb ich Fantasiegeschichten. Fantasie ist immer noch wichtig, aber ich bin inzwischen näher an der Realität.» Ihre Grossmutter war auch an der Preisverleihung. Berta Thurnherr hat Freude daran, dass ihre Enkelin eine Jungautorin ist. Aber eine Inspiration sei sie ihr nicht: «Das macht sie schon selbst.»

Den zweiten Preis der Jury erhielt Hanna Baumgartner aus Lüchingen. Der dritte Preis wurde von der Jury nicht vergeben – die Beteiligung bei den jungen Erwachsenen war mau.

Vom Schreibtisch in die Buchhandlung

Bei den 12- bis 16-Jährigen gab es einen Sieger und eine Siegerin, die beide aus St.Margrethen kommen: Das Publikum gab den Preis dem 16-jährigen Erion Alijaj für sein Werk «Über Menschen», die Jury kürte die sprachgewaltige Erzählung «Der zerbrochene Spiegel» von Ambra Niederer zum besten Text. Erion Alijaj wurde bei der Jury Zweiter vor der 15-jährigen Jamie Szabo aus Rebstein mit «Freiheit».

«Gewonnen haben alle 30 Autorinnen und Autoren, die im Buch vertreten sind, denn ihr Text kann nun in der Buchhandlung gekauft werden», sagte Matthias Flückiger zu Beginn des Abends. Der ganze Titel des Werks lautet «...und dann geht’s los – Rheintaler Jugend schreibt Geschichten».

Buch mit Illustrationen und sogar einem Comic

Das Werk enthält Abenteuertexte und Abgedrehtes, Ermutigungen und Beschreibungen von Spannungsmomenten, auch Gedichtformen sind enthalten. Wenig Liebe und fast gar keine Politik kommen vor, dafür mangelte es wohl an der Beteiligung der Älteren. Dafür ist ein Comic drin, die 15-jährige Alina Dietrich aus Rebstein hat ihn zu ihrem Text «Verschwitzt» gezeichnet. Einige haben ihre Texte illustriert, das Diogenes- Theater hatte sie in der Ausschreibung dazu ermuntert.

