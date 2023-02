Altstätten: Fasnachtmontag-Clique hat den Böögg verbrannt

Närrisches Treiben Altstätten: Clique sieht Humor als Retter Die Fasnachtmontag-Clique hat Orangen verteilt, den Böögg verbrannt und den einst regional bekannten, nach Jahrzehnten aufgegebenen Cliquenball zum zweiten Mal auf neue Weise durchgeführt. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immer am Fasnachtsmontag um 16 Uhr verteilt die Fasnachtmontag-Clique Orangen. Bild: Gert Bruderer

Auch eine Fasnachtszeitung gehört traditionell zu den selbst gewählten Aufgaben der Clique. Die jüngste Ausgabe der «Rätscha» ist – wie schon letztes Jahr – umfangreicher als früher und befasst sich in ihrem «Leidartikel» mit Widersprüchen beim Energiesparen. Den Stromverbrauch einschränken, aber Elektroautos kaufen? Auf Flugreisen verzichten, obschon die Lufthansa 8000 Leerflüge macht, um ihre Slots zu behalten?

Über weitere Beispiele gelangt die Clique schliesslich zum Lokalen: «Energie sparen könnten wir auch beim Stadtrat. Weil die Bürgerschaft seine Entscheidungen immer wieder korrigieren muss, täte es auch die Hälfte der Stadträte.» Nur: Mit seinen sieben Mitgliedern ist der Stadtrat nicht halbierbar. – «Welche Verrücktheit kommt als nächste?», fragt die Clique und meint: «Nur der Humor kann uns noch über die Zeit retten.»

Themen, die bewegten: Museum, Untertor

Wie immer befasst sich die Fasnachtmontag-Clique mit Altstätter Themen, die bewegt haben. Zum Museum heisst es (nach beigelegtem internen Streit zwischen dem ehemaligen Präsidenten Werner Ritter und dem früheren Vorstand):

«Wir tun euch heute Kunde, in der Museums-Tafelrunde ist wieder Ruhe eingekehrt, auch wenn niemand blieb da unversehrt.»

Und schliesslich: «Da loben wir das Gasthaus Untertor, dort machen es die sieben Weisen vor, wie man in voller Harmonie ein Unternehmen führt in Agonie.» Auch umstrittene Poller in der Marktgasse kommen zur Sprache: «Unser Stadtrat ist ein toller, er verfügt, dass neue Poller in der Marktgass’ stehen sol­- len, was die Bürger gar nicht wollen.»

«Feuerwehr-General», der Bürgermeister werden will

Einen eigenen Text samt Foto bekommt Stadtrat Hans Städler gewidmet, der in Bütschwil- Ganterschwil als Gemeindepräsident kandidiert: «Als Rhodmeister habe ich begonnen, die Karriere fleissig weiter gesponnen, wurde Feuerwehr-General und trat an zur Stadtratswahl. (…) Als geborener Volks-Dienstleister bewerb’ ich mich nun als Bürgermeister. (…) Und nächstes Jahr – ich bin parat – kandidiere ich für den Bundesrat.»

Zum diesjährigen Programm der Altstätter Fasnachtsgruppe gehört zum zweiten Mal hintereinander (nach langjähriger Pause) der Cliquenball. Dieser fand früher in der «Sonne» statt und war wie Bernecks ehemaliger Mumaball ein regionales Grossereignis. Nun findet der neue Cliquenball im zentrumsnahen «Circolo Italiano» an der Heidenerstrasse statt.

Namen für Brunnen im Rathaus melden

Zwei weitere Veranstaltungen der Fasnachtmontag-Clique sind die Bööggverbrennung am Montagabend und die Orangenverteilete auf dem Rathausplatz. Beide Programmpunkte erfreuen sich seit Jahrzehnten un­gebrochener Beliebtheit. – Eine besondere Umfrage der Clique betrifft den Brunnen beim Rathausplatz. Die Clique bezieht sich auf einen Beitrag in «Rheintaler/Rheintalische Volkszeitung», in dem verschiedene Namen für den Brunnen erwähnt waren: Locherbrunnen, Nachtwächterbrunnen, Rathausbrunnen. In der «Rätscha» ermuntert die Clique alle, die ih­ren «Wunschnamen» melden möchten, dies «bis am Aschermittwoch, 12 Uhr, am Informationsschalter des Rathauses» zu tun.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen