Nachwuchsringer Grosskampftag in Diepoldsau: RS Kriessern lud zur Heimrunde Die RS Kriessern lud am letzten Wochenende zu ihrer Heimrunde. Dabei war auch der RC Oberriet-Grabs. 22.03.2022, 05.00 Uhr

Der Nachwuchs der Ringerstaffel Kriessern zeigte an ihrer Heimrunde, die in Diepoldsau ausgetragen wurde, einmal mehr viel Teamgeist. Bild: dip

Am Samstag trug Kriessern in Diepoldsau die Heimrunde der ORV-Mannschaftsmeisterschaft aus. Am Morgen massen sich die Nachwuchsringer der zweiten Stärkeklasse im Einzelturnier, am Nachmittag stiegen die Mannschaften der ersten Stärkeklasse in den Ring.

Der Ostschweizer Ringerverband hat das Ziel, den Nachwuchsathleten möglichst viel Wettkampfzeit zu ermöglichen. Darum wird die zweite Stärkeklasse nicht im Team, sondern als Einzelturnier ausgetragen.

So können auch kleine Clubs, die keine komplette Mannschaft stellen können, teilnehmen. In Diepoldsau waren Gastgeber RS Kriessern, Oberriet-Grabs, Freiamt, Uzwil, Winterthur und Rapperswil-Jona am Start. Die Kriessner Jungringer zeigten starke Leistungen und sammelten fleissig Punkte. Am Ende schafften es die Kriessner hinter der RS Freiamt und dem RC Oberriet-Grabs in der Tageswertung auf den dritten Rang.

Der RCOG war in der zweiten Stärkeklasse mit 20 Ringerinnen und Ringern vertreten. Er sicherte sich noch vor Kriessern den zweiten Rang der Tageswertung. Damit brachte sich die Mannschaft von Trainer Renato Rüegg in eine gute Ausgangslage für die Qualifikation für die Finalrunde.

Sieg und Niederlage für 1. Mannschaft der RSK

Die erste und die zweite Nachwuchsmannschaft des RC Oberriet-Grabs. Bild: dst

Der ersten RSK-Mannschaft lief es in beiden Kämpfen nicht nach Wunsch. Gegen den letztjäh­rigen Titelhalter Freiamt liess sie vor allem in den ganz leichten und den schweren Gewichten zu viele Punkte liegen, was zur 23:35-Niederlage führte.

Die Betreuer Thomas Gächter und Pal Lubzszki sahen doch viele gute Ansätze, die sie nun im Training weiterentwickeln wollen. In Kampf zwei gegen Weinfelden lief es deutlich besser. Vor allem die Leichtgewichtler rehabilitierten sich und trugen ihren Teil zum 42:17-Sieg bei.

Der RC Oberriet-Grabs war vor dem Turnier mit bisher drei Siegen aus fünf Kämpfen beim Kampf um die Medaillen noch immer voll im Rennen. In Diepoldsau warteten allerdings die favorisierten Gegner aus Schattdorf und Freiamt.

Im ersten Kampf gegen Schattdorf gab es dann auch eine klare Niederlage. Gegen den Vorjahressieger und aktuellen Tabellenleader Freiamt hatte der RCOG noch vor einer Woche eine hohe Niederlage hinnehmen müssen. Im Rückrundenkampf gelang den Rheintal-Werdenberger Schülerringern jedoch fast die Überraschung. Nach einer starken Leistung der gesamten Mannschaft musste sich der RCOG erst im 15. und letzten Kampf geschlagen geben. Das Resultat lautete schliesslich 31:29 für die RS Freiamt.

Die Gold- und die Silbermedaille rücken für Oberriet-Grabs damit in weite Ferne. Der Kampf um Bronze ist jedoch noch of­-fen. In diesem liegen der RCOG und die Ringerstaffel Kriessern punktemässig fast gleichauf. Es ist gut möglich, dass die Direktbegegnung in Oberriet am Samstag entscheiden wird.

Am nächsten Wochenende geht die ORV-Meisterschaft in der Bildstöcklihalle weiter. Auch dabei werden beide Stärkeklassen ausgetragen und die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf eine geballte Ladung Ringersport freuen.

RCOG-Kinderringer kämpften in Klaus

Während die Schülerringer in Diepoldsau im Einsatz waren, kämpften elf Kinderringer (KiRis) am internationalen Anfängerturnier in Klaus (Vorarlberg) um Wettkampferfahrungen und Podestplätze.

Das neue Trainerteam mit Patrick Schmid, Angelo Loher und Urs Zogg zeigte sich am Abend zufrieden. «Für ein Anfängerturnier standen überraschend starke Ringer auf der Matte. Trotzdem haben die KiRis super gekämpft, Roman Mir konnte seine Gewichtsklasse sogar gewinnen», sagte Patrick Schmid. (dip/dst)