Nachwuchsathleten des KTV Altstätten Sandro Graf und Jodok Buschor zeigen in Langenthal starke Leistung – Graf nahe an U18-EM-Limite Sandro Graf und Jodok Buschor vom KTV Altstätten zeigten kürzlich in Langenthal herausragende Leistungen. Buschor wurde Siebter bei den Junioren, Graf gewann die Bronzemedaille im Zehnkampf der U18. 15.08.2020, 05.00 Uhr

Über 110 m Hürden gelang Sandro Graf (r.) eine neue Bestleistung. Bild: PD

(mib) An den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften in Langenthal zeigten die beiden Athleten des KTV Altstätten starke Leistungen. Jodok Buschor wurde Siebter bei den Junioren, Sandro Graf gewann die Bronzemedaille im Zehnkampf der U18.

Endlich konnten die ersten nationalen Meisterschaften in dieser speziellen Saison stattfinden. Bei fast idealen Voraussetzungen überzeugten die Mehrkämpfer. Am Wochenende, an dem Simon Ehammer Zehnkampf-Geschichte schrieb – der Appenzeller stellte im Zehnkampf mit 8231 Punkten einen Schweizer U23-Rekord und eine Jahres-Weltbestleistung auf – zeigten auch die Nachwuchsathleten Jodok Buschor und Sandro Graf grossartige Leistungen.

Sandro Graf steigert sich um 993 Punkte

Sensationell war der Hinterforster Sandro Graf vom KTV Altstätten. In acht von zehn Disziplinen erzielte er eine persönliche Bestleistung. Gegenüber 2019 steigerte er seine Zehnkampfleistung von 5443 auf 6436 Punkte. Bei 6500 Punkten liegt die Limite für die U18-EM in Rieti (Italien), die coronabedingt nicht stattfindet.

Zu Beginn der Saison hatte Graf mit der Weitsprung-Limite geliebäugelt. Durch die Absage setzte er auf Vielfalt – und belohnte sich dafür mit herausragenden Leistungen. Bestleistungen erzielte er über 100m mit 11,26s (zuvor 11,63s), im Kugelstossen mit 14,55m (12,99m), im Hochsprung mit 1,77m (1,70m), über 400m mit 52,35s (55,77s), über 110m Hürden mit 15,16s (16,12s), im Stabhochsprung mit 3,10m (3m), im Speerwurf mit 43,47m (38,85m) und über 1500m mit 4:51,12min (5:18,85min).

Bei seiner Paradedisziplin Weitsprung herrschte Gegenwind, dennoch erzielte Graf die beste U18-Leistung an diesem Tag. Im Diskus erzielte er mit 34,47m fast eine weitere Bestleitung. Über 100 und 400m ist er aktuell der sechstbeste U18-Athlet der Schweiz; den Weitsprung führt er an, im Kugelstossen ist Graf der fünftbeste und über die Hürden der siebtbeste Athlet. Gute Vorzeichen für die U16/U18-Schweizer-Meisterschaft in Lausanne am ersten Septemberwochenende.

Jodok Buschor mit sieben Bestleistungen

Jodok Buschor überspringt im Stabhochsprung 3,80 m. Bild: PD

Junior Jodok Buschor überzeugte ebenfalls. Der Hallen-Fünfte der Wintersaison war auch im Freien in drei weiteren Disziplinen stark. Er erzielte Bestleistungen über 100m mit 11,63s (11,85s), über 400m mit 55,47s (55,55s), über 110m Hürden mit 15,36s (15,98s), im Speerwurf mit 41,31m (37,44m), im Diskus mit 33,22m (30,32m) und über 1500m mit 4:56,73min (genau 5min).

Er steigerte seine Bestleistung um über 300 Punkte auf deren 6073 und ist aktuell der zweitbeste KTVler aller Zeiten. In einer Woche geht Bu­schor an den U20/U23-Schweizer-Meisterschaften in Frauenfeld an den Start. Dies in den Disziplinen Stabhochsprung, Weitsprung, Hochsprung sowie 110m Hürden.