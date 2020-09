Nach dem Sommervergnügen: So wird das Poolwasser richtig abgeleitet Swimmingpools waren im Sommer ein Verkaufsschlager. Viele werden jetzt erstmals entleert. Reto Wälter 25.09.2020, 05.00 Uhr

Die Abwasserreinigungsanlagen verkraften das Chlor und Salz ohne Probleme, wenn der Pool entleert wird. Bild: depositphotos

Die Temperaturen sind am Sinken, auch wenn sie zwischendurch das Thermometer auf hohe Sommerwerte treiben. Es ist trotzdem die Zeit, in der die Aussenpools entleert werden. Dieses Jahr werden es mehr sein, als je zuvor. Während des Coronasommers blieben viele Leute zu Hause und mieden auch den Gang in die öffentlichen Schwimmbäder.