Nach Brand in Mehrfamilienhaus in Rebstein: Wohnung wegen Feuer unbewohnbar – Gemeinde organisierte Ersatzunterkunft

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Rebstein ist bei einem Brand am Samstagabend zerstört worden. Im Haus wurden vorübergehend die Bewohner von fünf Wohnungen evakuiert. Verletzt wurde niemand. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar.