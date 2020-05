Schaufensterpuppen in der «Habsburg» Das Restaurant Habsburg hält Tische in der Coronazeit auf besondere Weise leer. 25.05.2020, 05.00 Uhr

Bild: pd

Damit die Tische im Restaurant Habsburg in Widnau nicht so leer aussehen, wurden vier Schaufensterpuppen angeschafft, eingekleidet und an Tische gesetzt, die wegen der Abstandsregeln leer bleiben müssen.