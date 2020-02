Musikgesellschaft Montlingen-Eichenwies: Nachwuchs krönte 50-Jahr-Jubiläum Das Jahr der MG Montlingen-Eichenwies war geprägt vom plötzlichen Tod des Dirigenten. 06.02.2020, 05.00 Uhr

An der HV (von links): Jungmusikdirigent Patrick Bichler, «Musikmutter» Nelly Wüst, die Kantonale Veteranin Andrea Kobler, Neumitglied Lea Hasler, die neue Muko-Präsidentin Andrea Stieger, der neue Materialverwalter Benjamin Kehl und die Präsidentin Irene Loher. Bild: pd

Kürzlich traf sich die MG Montlingen-Eichenwies zur 151. Hauptversammlung. Die neue Präsidentin Irene Loher eröffnete diese vor 63 stimmberechtigten Mitgliedern. Im Rückblick auf das Jubiläumsjahr erinnerte sie an die vielen Höhepunkte wie den 6. Rang in der konzertanten Musik und den 5. Rang in der Marschmusik am Kantonalen Musikfest in Lenggenwil.