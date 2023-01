Musik Jubiläumskonzert auf der «Walzehuser Bühni»: 60er-Jahre-Rockband feiert ihr 20-jähriges Bestehen Aus einer Lagerfeuerlaune heraus entstand Ashbury Road. Im Februar spielt die Band ihr 100. Konzert in 20 Jahren. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Paul Papp (links) und Stefan Wagler sind Freunde und Gründungsmitglieder von Ashbury Road. Sie sind sich und ihrem Stil bis heute treu geblieben: Auch in der heutigen Zusammensetzung hat die Band die Vielfalt der Sixties im Repertoire.

Im Radio läuft die Musik der 1960er-Jahre nicht mehr so oft wie früher. Man sollte einen ausgewählten Sender einstellen oder gezielt eine Playlist streamen, will man den Klang der «Golden Sixties» hören. Vom Verschwinden des legendären Musikstils aus den Hitlisten hat sich Ashbury Road nie beein­drucken lassen. Die Rheintaler Band ist sich und ihrer Musik bis heute treu. Im Februar sind genau 20 Jahre seit der Gründung vergangen. Das feiert die fünfköpfige Formation mit ihrem 100. Auftritt und gibt ihr Jubiläumskonzert auf der «Walzehuser Bühni».

Vom Windsurfen und Gitarrespielen

Stefan Wagler und Paul Papp aus Rebstein kennen sich seit ihrer Jugend und surfen leidenschaftlich gern. Das Hobby führt sie seit Ende der 1970er-Jahre regelmässig an den Comersee. Liegen abends die Surfbretter an Land und das Lagerfeuer lodert, greifen die Männer zu ihren Gitarren und machen Musik.

Im Sommer 2002 plante Stefan Wagler seinen 40.Geburtstag. «Zu einer richtigen Party brauchten wir eine Liveband», sagt er. Das Budget reichte nicht, um eine zu engagieren. Also suchten die beiden Freunde Mitstreitende, um eine Ad-hoc-Band für die Party zu bilden. «Von Anfang an war klar, dass wir keine Standard-Coverband sein mochten», sagt Paul Papp. «Wir wollten uns von anderen Bands abheben.» Bald formierten sich sieben Kinder der Sechzigerjahre zu einer Sixties-Coverband: Paul Gruber aus Rebstein war der dritte Gitarrist im Bunde. Zur gleichen Zeit suchte der Bassist und Tontechniker Max Mattle aus Dornbirn eine Band und wurde zum vierten Instrumentalisten. Paul Schüpbach übernahm das Schlagzeug und Christian Petrolini das Keyboard. Es fehlte noch die Sängerin. «Ich wusste, dass Carmen Hutter gut singen kann», sagt Stefan Wagler. Es gelang ihm, die Diepoldsauerin zu überzeugen, die Stimme von Ashbury Road zu werden.

Paul Papps Stube war das erste Probelokal

Ein richtiges Probelokal hatte die Band damals nicht. Sie wollte ja auch nur das Geburtstagskonzert am 8.Februar 2003 spielen. Paul Papp stellte seine Stube fürs Üben bereit.

Der Auftritt vor 120 Gästen geriet zum rauschenden Erfolg: «Es flogen BHs und Slips», sagt Stefan Wagler. «Einer der Gäs­-te meinte, wir sollten im Widnauer ‹Tempel› öffentlich spielen», sagt Paul Papp. Das Repertoire war zwar noch klein, sass aber und der erste Auftritt hatte Spass bereitet. Also war Ashbury Road ein zweites Mal zu hören. Dann folgten nach und nach Auftritte in der ganzen Schweiz. Bis heute sind es 99.

«Wir machen Musik, die nicht an jedes Fest passt und spielen keine Hüttenschlager», sagt Paul Papp. Die meisten Songs sind bestens bekannt: «San Francisco» von Scott McKenzie, «Sa­tisfaction» und «Jumpin’Jack Flash» von den Rolling Stones oder «Somebody To Love» von Jefferson Airplane. «Wir könnten fein spielen, uns kennzeichnet aber die harte 60er-Jahre-Rockmusik – frisch abgestaubt», sagt Paul Papp. «Wir verzichten auf Playback und korrigieren nichts am Mischpult. Man hört alle Töne, auch die falschen.»

Die Gründer waren wieder nur zu zweit

Nach zehn Jahren war Ashbury Road fast dem Tod geweiht. Fünf Leute gingen, die Gründer waren wieder nur zu zweit. Stefan Wagler und Paul Papp fanden neue Leute, und die Band formierte sich in heutiger Zusammensetzung: Stefan Wagler, (Gitarre), Paul Papp (Gitarre), Max Marquard (Bass, Oberegg) Peter Geng (Schlagzeug, Oberegg) und Astrid Ziegler (Gesang, Rebstein). Sie brachte den Sound schwarzer Soulsängerinnen ins Repertoire und ergänzte es um Stücke wie «Tell Mama» von Etta James.

Nach 20 Bandjahren ha­- ben sich die «Väter der Band» noch nicht alle musikalischen Wünsche erfüllt. «Irgendwann möchte ich einmal Strassenmusik machen», sagt Stefan Wagler. Ihm würde es gefallen, wenn er Gitarre spielen, seine Frau, Astrid Ziegler, dazu singen und auf einmal zwanzig Leute um sie herum stehen und mitsingen würden. «Dort ist die Atmosphäre entspannt und nicht voller Adrenalin wie an Konzerten.

Paul Papp hingegen träumt davon, eine LP aufzunehmen. Das Cover sähe aus wie in den 60er-Jahren und die Musik wäre live gespielt, durchaus mit Fehlern. «Es geht um den Sound und den Groove», sagt er.

