Verein und Rockband sorgten für Stimmung in der Amtackerhalle

Musik Blasmusik traf auf rockigen Sound: Musikverein und Rockband sorgten für reichlich Stimmung in der Amtackerhalle Der Musikverein Marbach und die Rheintaler Rockband bROCKoli brachten die Amtackerhalle mit musikalischen Klassikern zum Kochen. Ab und zu schwingte auch Nostalgie mit. Hansueli Steiger Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Zusammen mit der Rockband bROCKoli und der Jugendmusik liess es der MVM ordentlich krachen.

«Highway To Hell», der Klassiker der australischen Kultband AC/DC war die Zugabe, zu der das Publikum in der praktisch gefüllten Halle klatschte und die Musikerinnen und Musiker mit einer stehenden Ovation verabschiedete. Es war das musikalische Ende eines Showabends, der mitriss. Wer am Samstag dabei war, weiss nun, dass Blas- und Rockmusik definitiv zusammenpassen.

Viermal 25 Jahre, einmal 35 Jahre dabei

Eröffnet wurde der Abend mit dem Konzertmarsch «Bereit. Stark. Schnell». Tanja Zuberbühler begrüsste die Besucherinnen und Besucher. Mit «An der schönen blauen Donau», dem wohl berühmtesten Walzer der Musikgeschichte von Johann Strauss (Sohn), der 1866 komponiert wurde, und zwei Polkas ging die musikalische Reise weiter. Michael Haltinner, der vor einem Jahr das Präsidentenamt von Manuela Frei übernommen hatte, sagte: «Wir haben eine Riesenfreude, dass wir nach drei Jahren Unterbruch wieder einen Showabend vor so vielen Zuhörerinnen und Zuhörern durchführen können.»

In diesen drei Jahren gab es fünf Jubilare und Jubilarinnen zu feiern: Remo Dintheer (Schlagzeug), Sandra Forrer (Waldhorn), Nadja Dintheer (Klarinette) und Brigitte Zuberbühler (Altsaxofon) wurden für je 25 Jahre geehrt. Bereits 35 Jahre mit von der Partie ist Daniel Ruppanner (Tenorsaxofon).

Mit der Harmoniemusik Welden aus Bayern und dem Musikverein Arch-Leuzigen aus dem Kanton Bern waren auch Gäste von weither unter dem Publikum. «What A Feeling», der Ohrwurm aus «Flashdance», und ein Medley mit Hits der britischen Soul-Diva Adele mit zwei grandiosen Saxofonsoli von Andrina Benz und Manuel Hinderling waren weitere Höhepunkte des ersten Teils.

Im zweiten Teil wurde es nostalgisch

Statt in Hemd und Krawatte, kamen die Musikerinnen und Musiker nach der Pause passend zum Thema «Rock with MVM» in schwarzen Jeans und Shirts zurück. Auch die Jugendmusik gesellte sich zu ihnen. Und damit Rock wirklich nach Rock tönt, lud der MVM «bROCKoli» ein. Die fünf Rheintaler, Hannes Köppel, Christian Knecht, Philipp Lonsky, Remo Köppel und Claudio Sieber, stehen bereits seit 1995 zusammen auf der Bühne.

In den folgenden knapp ­anderthalb Stunden kam das ­Publikum in den Genuss von Songs, die Rockgeschichte schrieben. Markus Peter, der seit 2017 in Marbach den Dirigentenstock schwingt, hatte die Lieder für Blasmusik arrangiert. Metallicas «Whiskey In The Jar» (mit einem fantastischen Trompetensolo von Janik Frey), «Comfortably Numb» von Pink Floyd oder «November Rain» von Guns n’Roses waren nur drei von vielen Highlights. «Zusammen mit ‹bROCKoli› hatten wir viermal geübt», sagt der Dirigent. «Es war etwas völlig anderes, aber wir sind begeistert.» Der Funke war bereits beim Eröffnungsstück «Enter Sandman» auf das Publikum übergesprungen.

Man fühlte sich wieder ein wenig wie damals, als man die Stereoanlage aufdrehte und zu AC/DC die Luftgitarre hervorholte.