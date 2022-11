Kirche Heerbrugg: Barockmusik auf der E-Gitarre

Musik Barockmusik auf der E-Gitarre: Alexander Palm spielte am Sonntag in der katholischen Kirche Heerbrugg Ein besonderes Hörerlebnis gab es am Sonntagabend in der katholischen Kirche Heerbrugg. Alexander Palm führte drei Werke von J. S. Bach auf seiner E-Gitarre vor. Iris Oberle 02.11.2022, 05.00 Uhr

Iris Oberle

«Wer eine Rockversion von Bach erwartet, den muss ich enttäuschen», stellte der Musiker gleich zu Beginn seines Konzerts klar. Alexander Palm führte die Besuchenden in die Werke von J. S. Bach ein, speziell in die Sonata a-Moll BWV 1003 und die Partita b-Moll BWV 1004, die er an diesem Abend spielen würde. Die E-Gitarre habe er gewählt, weil sie klanglich ähnlich der Geige sei, sagte Alexander Palm. Um 1720 – Bach war zu der Zeit Kapellmeister – komponierte er sechs Solostücke. Diese schrieb der deutsche Komponist ausschliesslich der Violine zu. Palm wählte für das Konzert die «Passions-Sonate», die Mitte der Trilogie. Sie auf der E-Gitarre zu spielen, bedarf einer grandiosen Seitenakrobatik. Und genau damit vermochte Alexander Palm zu brillieren.