Altstätter Autorin Floriana Frassetto feiert den Siebzigsten

09.12.2020

2022 wird Floriana Frassetto mit Mummenschanz ein Jubiläum feiern können. Bild: pd

Die treibende Kraft hinter der international erfolgreichen Maskentheater-Company steht nach wie vor auf, vor und hinter der Bühne. Ihren runden Geburtstag feiert sie bei bester Gesundheit. Übernächstes Jahr wird die Theatertruppe das 50-Jahr-Jubiläum feiern können.

USA-Tournee musste abgebrochen werden

Die Coronapandemie hat auch Mummenschanz erfasst. Die dreimonatige USA-Tournee musste Ende März abgebrochen werden. Alle weltweit geplanten Tourneen und Auftritte wurden abgesagt oder verschoben. Aktuell sei nicht absehbar, wann der Betrieb fortgesetzt werden kann.

Floriana Frassetto nutzt die Zeit, um die neue Show und die neue Tournee aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums von Mummenschanz vorzubereiten. Die Jubiläumstournee startet am 10. Dezember 2021 in Zürich.

Seit 20 Jahren in Altstätten zu Hause

Floriana Frassetto ist die Tochter italienischer Einwanderer in Norfolk, Virginia (USA). Heute ist sie Schweizerin. Seit über zwei Jahrzehnten ist sie in Altstätten zu Hause.

Nach dem Ausscheiden von Gründungsmitglied Bernie Schürch 2012 hat sich Floriana entschieden, mit jungen Darstellerinnen und Darstellern zusammenzuarbeiten.

2016 entstand das aktuelle Programm «you & me», das allein in der Schweiz über 100000 Menschen gesehen haben. Weltweit wurde das neue Programm in den USA, am Broadway, in Taiwan, Hongkong und in verschiedenen Ländern Europas gezeigt. (gb/pd)