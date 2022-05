Junger Montlinger, ledig, sucht seine Liebe auf eigener Website

Montlinger, ledig, sucht... Montlinger Romeo sucht seine Julia – mit eigener Dating-Plattform, auf der nur er zur Auswahl steht Romeo Lüchinger aus Montlingen geht ungewöhnliche Wege, um seine grosse Liebe zu finden: Er hat eine spezielle Dating-Plattform geschaffen – mit ihm als einziger Auswahlmöglichkeit. Im Gespräch verrät der 20-Jährige, wie er auf die Idee kam und welche Eigenschaften seine Traumfrau haben muss. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich bin ein sehr extrovertierter Typ», sagt der Rheintaler Romeo Lüchinger. Bild: Cassandra Wüst

«Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf, was Liebe kann, das wagt sie auch.» Das ist einer der berühmtesten Sätze aus Shakespeares Drama Romeo und Julia. Und was 1597 zutraf, ist heute allem Anschein nach aktueller denn je. Der 20-jährige Romeo Lüchinger aus Montlingen zieht auf der Suche nach einer Freundin im Internet alle Register. Nein, nicht auf Tinder, Bumble oder Lovoo, sondern mit einer «hundskommunen» Website. Wobei seine Site alles andere als gewöhnlich ist.

«Dann würde ich ein bisschen ruhiger werden»

Die Suche nach der grossen Liebe im Alter von 20 Jahren ist eher untypisch. Lüchingers Gedanke: Weil derzeit in seinem Kollegenkreis niemand eine Freundin hat, dachte er, es sei an der Zeit. Er sagt:

«Dann würde ich auch ein bisschen ruhiger werden und könnte samstags zu Hause bleiben.»

Als er letztes Jahr mit Freunden auf dem Fussballplatz in Montlingen herumalberte, war die Idee einer Website geboren. «Mein Name bietet sich für eine solche Aktion natürlich an, und das musste ich ausnutzen.»

Werbeaktion an der Rhema, QR-Code inklusive

Seit drei Wochen ist nun seine eigene Dating-Plattform – mit ihm als einzige Auswahlmöglichkeit – online. Auf der Website romeo-sucht-julia.ch wirbt der 20-Jährige mit Infos über seine Person und mit Bildern in Feuerwehrmontur mit einem Kind im Arm vor einem brennenden Haus oder lässig mit einem Cocktail in der Hand vor einem Strand und verspricht: «O wennd nöd viel vo mina Ooga gsiasch, versprech der, i ha si nu för di.»

Unterstützung bei der Umsetzung fand er bei seinen beiden Arbeitskolleginnen Petra und Jennifer Kobelt von der Mosterei Kobelt in Marbach. Feuer und Flamme für Lüchingers Idee, waren sie massgeblich an der Gestaltung der Website und seines Social-Media-Auftritts beteiligt. «Sie waren eine grosse Hilfe. Durch sie ist die Website besser geworden, als ich anfangs dachte.»

An der Rhema folgte gleich die erste Werbeaktion. Am Stand der Mosterei Kobelt wurde an jedem der angebotenen Getränke ein Trinkhalm angebracht, auf dem der QR-Code seiner Website klebte. In den kommenden Wochen sollen Visitenkarten und ein Banner folgen, der dann am Häxafäscht in Montlingen aufgehängt werden soll.

Mit diesem QR-Code gelangt man auf Romeo Lüchingers Website. Bild: Cassandra Wüst

Lüchinger ist schliesslich fest entschlossen, eine Freundin zu finden. Die muss übrigens nicht Julia heissen. Aber Romeo hat durchaus eine Traumvorstellung von seiner Zukünftigen: «Am beschta hät si Böda z’Muntlaga», sagt er. Sie sollte zudem über Witze lachen und gute Gespräche führen können. Zu alt sollte sie auch nicht sein, es sei denn, «sie hat genug Scheine», sagt Lüchinger und lacht. Im Gegenzug könne sie einen lustigen und intelligenten jungen Mann erwarten, mit dem es sicher nie langweilig werde. «Ich bin für fast alles offen. Ich sage zu fast nichts nein, sonst könnte ich ja noch etwas verpassen.»

Die Richtige lässt bisher auf sich warten

Der gelernte Lebensmitteltechnologe ist in seiner Freizeit sehr engagiert. Er ist Mitglied im Turnverein, aktiv bei den Muntlagr Bärghäxa, in der Feuerwehr tätig und Präsident der Turnerhütte in Montlingen. Im Sommer beginnt er mit der Berufsmatura. Bleibt da noch Zeit für eine Freundin?

«Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber für die Richtige würde ich es mir einrichten.»

Die lässt bis anhin noch auf sich warten. Seit der Veröffentlichung der Website am ersten Rhema-Wochenende hat sich noch keine ernsthafte Interessentin gemeldet. Dafür bekam er umso mehr positive Rückmeldungen von Freunden, entfernten Bekannten und der Familie, die seinen Mut bewundern. «Es hat sehr schnell die Runde gemacht», sagt Lüchinger und lacht.

Seinen Eltern hat er im Vorfeld nichts verraten. Die waren im ersten Moment entsprechend sprachlos, sind jetzt aber neugierig, was bei der Aktion rausspringt. Im besten Fall eine Freundin – und falls nicht, sei dies «auch nicht so tragisch».

www.romeo-sucht-julia.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen