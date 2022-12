Wird Montlinger Schulboden bald zu Bauland?

Montlingen «Wenn das Stimmvolk dem neuen Kindergarten zustimmt, planen wir weiter»: Wird Schulboden bald zu Bauland? Am Montlinger Bergli soll ein neuer Doppelkindergarten entstehen. Stimmt das Volk einem Kredit zu, verlieren die bisherigen zwei Kindergarten ihren Zweck. Was mit den Böden unter den Gebäuden geschähe, ist noch unklar. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Der Boden unter dem Kindergarten Studen könnte künftig für Wohnraum genutzt werden. Bild: Yann Lengacher

Am Bergli in Montlingen wollen die Schulgemeinde und die Musikgesellschaft Montlingen-Eichenwies bauen: Für die Schule soll es einen Doppelkindergar­ten geben, für die Musikgesell- schaft ein neues Musikheim. Über den Kredit von rund vier Millionen Franken wird nächstes Jahr abgestimmt. Mit Fertigstellung des Neubaus würden die Kindergärten Studen und Agersten obsolet.

Was also würde aus den Landstücken, auf denen heute die beiden Gebäude stehen? Das Land mit dem Kindergarten Studen gehört der Schulgemeinde. Gemäss Schulratspräsident Samuel Hanselmann entfiele bei einem Ja zum Doppelkinder­garten der schulische Zweck des Landstücks an der Kindergartenstrasse. «Eine Möglichkeit wäre, die Fläche der politischen Gemeinde zu übergeben», sagt er. Der Schulrat bespreche aktuell, was aus dem Boden werden soll. Aus Hanselmanns Sicht besteht ein öffentliches Interesse am Landstück. Er sagt: «Wir wollen herausfinden, was der Montlinger Bevölkerung am meisten nützt. Dabei werden Abklärungen mit allen Akteuren helfen.»

Gemeinde könnte Wohnraum einzonen

Denkbar wäre, dass auf einem Teil der Fläche des Kindergarten Studen neuer Wohnraum entsteht. Denn: Die für den Doppelkindergarten vorgesehene Fläche ist bislang Wohnzone. Mit dem Bau des Kindergartens wird sie zur Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umgewidmet. Das eröffnet der Gemeinde die Möglichkeit, einen Teil des Bodens, auf dem heute der Kindergarten Studen steht, für Wohnraum einzuzonen. Dies könnte sie allerdings genauso gut auf einem anderen Landstück tun. Die geplante Umzonung kann im Rahmen der Mitsprache auf der Gemeindeverwaltung in Oberriet eingesehen werden.

Auch für Schweinestall soll Umzonung stattfinden Ebenfalls soll eine Fläche im Isenriet in Kriessern umgezont werden. Dort ersetzt die PHM Immobilien AG aus Widnau einen Schweinestall durch einen neuen, tierschutzgerechteren Bau. Weil der neue Stall eine gewisse Grösse erreicht, soll die entsprechende Fläche als Intensivlandwirtschaftszone gelten. Der Teilzonenplan für den Schweinestall ist im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens auf der Gemeindever­waltung in Oberriet einsehbar. Bürgerinnen und Bürger können sich in dieser Phase mit Vorschlägen einbringen. Die eigentliche Auflage findet erst zu einem späteren Zeitpunkt statt, weshalb noch keine Einsprachen möglich sind. Die Mitwirkung läuft noch bis zum 20. Dezember. (yal)

Einzonen kann die Gemeinde nicht beliebig. Der Kanton schreibt vor, in welchem Umfang eine Gemeinde Wohnraum einzonen darf. Gemäss Bauamts­leiter Dominic Stoop darf Oberriet in den nächsten 15 bis 25 Jahren keine Flächen einzonen, solange die bestehenden nicht bis zu einem gewissen Grad bebaut sind. Einzige Ausnahme: Ein flächengleicher Ausgleich, wie ihn die Umzonung am Montlinger Bergli ermöglichen würde. Das Grundstück mit dem Kindergarten Agersten gehört der Ortsgemeinde Montlingen. Seine Zukunft ist laut Ortsgemeindepräsident Harald Herrsche noch nicht entschieden. «Wir warten die Bürgerversammlung ab. Wenn das Stimmvolk dem neuen Kindergarten zustimmt, planen wir weiter.»

