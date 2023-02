Kindergartenprojekt Montlingen: Sicherheit als Thema

Montlingen Geplantes Kindergartenprojekt: Die Sicherheit ist ein vorrangiges Thema Am Informationsanlass zum geplanten Doppelkindergarten mit Musikzentrum kamen unter anderem der Schulweg, die Parkplatzzahl und die Eigentumsverhältnisse zur Sprache. Über den Bau wird an der Bürgerversammlung vom 20. März abgestimmt. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Etwa sechzig Interessierte liessen sich im Medienraum der Mehrzweckhalle über das Kindergartenprojekt informieren. Bild: Gert Bruderer

Das Gebäude selbst rief keinerlei Kritik hervor. Ein Jahr nach der Vorstellung des Siegerprojekts erläuterte Architekt Tom Munz die überarbei­tete Endversion. An der Bürgerversammlung vom 20. März wird über den Bau des neuen Kindergartens auf dem Bergli abgestimmt.

Ein Ja der Bürgerschaft bedeutet Folgendes: Die Primarschulgemeinde Eichenwies-Kriessern-Montligen-Oberriet (Ekmo) verkauft die Liegenschaft mit dem bestehenden eigenen Kindergarten Studen für 2,3 Mio. Franken der politischen Gemeinde und verzichtet zudem auf den gemieteten Kindergarten Agersten, den die Ortsgemeinde besitzt. Neuerdings wäre der gesamte Montlinger Kindergarten ein Teil der Schulanlage auf dem Bergli.

Über der Zivilschutzanlage darf nicht gebaut werden

Dass die 2591 Quadratmeter grosse Studen-Liegenschaft zur politischen Gemeinde überginge, liegt in der Zivilschutzanlage im Untergeschoss begründet. Diese sei aktiv, wie Schulpräsident Samuel Hanselmann es nannte. Will heissen: Über der Anlage darf auf lange Sicht kein Ein- oder Mehrfamilienhaus gebaut werden. Auszugehen ist somit auch weiterhin von einer öffentlichen Nutzung, wobei ein Teil des Grundstücks später für eine Bebauung verkauft werden könnte. Ob in den jetzigen Kindergarten womöglich die Pfadi einzieht, wie ein Bürger fragte? Das sei denkbar, meinte Hanselmann, als eine von mehreren noch nicht näher erörterten Möglichkeiten.

Auch der künftige Standort der Spielgruppe interessierte; kommt sie neu aufs Bergli? Diese Variante ist ebenfalls noch kein Thema, denn solange über das Kindergartenprojekt nicht entschieden sei, blieben mit diesem Projekt zusammenhängende Fragen zwangsläufig ungeklärt, hiess es.

Proberaum und Vereinslokal im Obergeschoss

Weil die Schule mit der Musikgesellschaft Montlingen-Eichenwies zusammenspannt, interessierte die Frage, was künftig wem gehört. Gemeinderat Pascal Benz, ehemaliger Obmann der Jungmusik Montlingen-Eichenwies und für das Bauprojekt hauptverantwortlicher Vereinsvertreter, nannte den grossen Proberaum, das Vereinslokal samt Office sowie einen kleinen (balkonähnlichen, geschlossenen) Aussenraum (alles im Obergeschoss) als künftiges Eigentum des Vereins, ausserdem einen Archivraum im Untergeschoss.

Schule und Musikgesellschaft wollen den Doppelkinder­garten mit Musikzentrum als Stockwerkeigentümer betreiben, wobei die Schule 70 Prozent und der Verein 30 Prozent besitzt. Schon heute sind die Musikantinnen und Musikanten Eigentümer: Ihnen gehört das Musikheim-Grundstück, auf dem das neue Gebäude entstehen soll.

Das heutige Musikheim. Bild: Gert Bruderer

Zulasten der Schule gehen Kosten von 3,64 Mio. Franken für den Bau und 0,933 Mio. für den Boden, insgesamt also 4,573 Mio. Franken. Dem Musikverein erwachsen Kosten von 1,956 Mio. Franken. Vor allem, weil ihm der Boden gehört, kann er die Kosten zu zwei Dritteln selbst stemmen. Bei einem Ja der Bürgerschaft zum Projekt übernimmt die politische Gemeinde 475'000 Franken der vom Verein zu bezahlenden Kosten, die restlichen 150'000 Franken kann die Musikgesellschaft selbst aufbringen.

Kinder benützen oft Strasse statt Fussweg

Das vielleicht grösste Problem, das einer Lösung harrt, ist der Schulweg. Eigentlich wäre der von der Schulanlage zur Dorfstrasse führende Bergliweg Fussgängerinnen und Fussgängern vorbehalten.

Der Bergliweg. Bild: Gert Bruderer

Doch die Kinder benützen ebenso fleissig die Schulstrasse, auf der auch immer wieder Eltern ihre Kinder mit dem Auto holen oder bringen. Das lässt sich nicht verbieten, ist aber nicht im Sinn der Schule. Die ist sich des Problems bewusst, wie Schulpräsident Samuel Hanselmann versicherte; man sei bestrebt, zugunsten von mehr Sicherheit eine befriedigende Lösung zu finden.

Die Schulstrasse wird am frühen Morgen und am Mittag von recht vielen Autos befahren. Ein Teil der Kinder benützt diese Strasse statt den Bergliweg, der zu Fuss Gehenden vorbehalten ist. Bild: Gert Bruderer

Auch die Zahl der knapp bemessenen Parkplätze kam am Dienstagabend zur Sprache. Kann der Doppelkindergarten auf dem Bergli entstehen, verschwinden sieben Parkplätze. Das Projekt sieht aber gleichzeitig zehn neue vor. Unterm Strich wächst die Parkplatzzahl also um drei.

Rodungsgesuch ist beim Kanton hängig

Bei einem Ja der Bürgerschaft am 20. März folgen das Bau­bewilligungsverfahren und der Kauf der vereinseigenen Musikheim-Parzelle zu 70 Prozent durch die Schule. Nötig sind zudem ein Teilzonenplan Bergli und die Detailplanung. Vorge­sehen ist, den Bau des neuen Doppelkindergarten mit integriertem Musikzentrum diesen Herbst in Angriff zu nehmen und das Gebäude bis Ende 2024 zu errichten.

Schon vor dem Projektwettbewerb war im Rahmen der Machbarkeitsstudie die Entfernung von Bäumen ein Thema gewesen. Die Schule hatte vom Kanton wissen wollen, ob beim Bau eines Doppelkindergartens nahe beim Felsen die Bäume auf einer Fläche von 300 Quadratmetern gerodet werden dürften. Die Antwort sei damals zustimmend gewesen, sagt Pascal Benz.

Das Thema ist noch nicht abschliessend behandelt, das Gesuch pendent. Die Frage ist inzwischen aber ohnehin nicht gleich bedeutend wie am Anfang. Im Projekt des Architekten Tom Munz steht das Gebäude (anders als bei anderen, nicht berücksichtigten Wettbewerbsprojekten) in einiger Distanz zum Felsen.