Montlingen: Das Dorf entdecken auf dem Familienweg

Montlingen Dorf kontaktlos entdecken mit dem Familienweg zu Weihnachten Statt eines Weihnachtsfensters ist in Montlingen auf dem Familienweg bis am Donnerstag, 6. Januar, eine Weihnachtsgeschichte samt Weihnachtsliedern aufgeschaltet. 21.12.2021, 05.00 Uhr

Der Familienweg ist für Personen und Familien gedacht, die mehr über die Geschichte und Kultur der Gemeinde erfahren möchten. Bild: pd

Der Familienweg ist 1,5 km lang und führt an 10 Posten vorbei. Start und Ziel sind auf dem Dorfplatz bei der Vitrine. Die Geschichte «Der kleine Stern» liest man auf dem App «Swiss-O-Finder», welche zuerst heruntergeladen wird. Karten findet man im Gasthaus Kreuz, in der App oder auf www.swiss-o-finder.ch/montlingen.

Gemeinsam an der frischen Luft bewegen

Gerade in Zeiten, in denen Abstand halten und kontaktlose Technologien wichtig sind, bietet sich mit dem Swiss-O-Finder als kontaktloses und individu­elles Freizeitangebot eine gute Möglichkeit, um sich aktiv zu bewegen. Die Nutzung des gesamten Swiss-O-Finder-Projekts, inklusive App und Karten, ist kostenlos. Der Swiss-O-Finder kombiniert Orientierungssinn und Bewegung an der frischen Luft. Ob als Abwechslung auf einer Wanderung oder als sportliche Aktivität, der Swiss-O-Finder ist vielseitig nutzbar. Dieses Projekt stammt von Swiss Orienteering, dem schweizerischen Orientierungslauf-Verband. Als individuelles Freizeitprogramm bietet er Jung und Alt die Gelegenheit, neue Regionen zu erkunden und gewohnte Wege neu zu entdecken. Mittlerweile gibt es das Projekt an elf Standorten in der ganzen Schweiz. Von urbanem Gelände in La-Chaux-de-Fonds über Mittellandwälder im Aargau via Montlingen bis zu alpinem Gelände in Arosa bietet der Swiss-O-Finder verschiedenste Möglichkeiten, um alleine oder in der Gruppe die Geschichte und Kultur eines Ortes zu entdecken. (pd)

Weitere Informationen auf www.swiss-o-finder.ch/montlingen.