OL-Meisterschaft: Monika Ammann gewinnt im Team

Münsingen Monika Ammann gewinnt im Team die Schweizer OL-Meisterschaft Am Sonntag stellte die OL-Läuferin Monika Ammann ihr Können unter Beweis. Die Berneckerin gewann zusammen mit den Schwestern Judith Tobler und Maja Kunz die Schweizer Meisterschaft im Team-OL. 10.11.2021, 05.00 Uhr

Monika Ammann gewinnt mit Judith Tobler und Maja Kunz (von links) die Schweizer Meisterschaft im Team-OL. Bild: ma

Monika Ammann gehört an der Schweizer Meisterschaft im Team-OL, Alterskategorie D150, erneut zum Siegerinnen-Trio. Die Berneckerin war mit den Schwestern Judith Tobler und Maja Kunz aus St.Gallen am letzten Sonntag bei Münsingen wieder deutlich die Schnellste. Es war der fünfte Vollerfolg in dieser Besetzung seit 2009. Dazu erreichten die Mitglieder der OL-Gruppe SG/Appenzell 2011 Rang zwei. Nur beim ersten Start waren sie als Vierte leer ausgegangen.