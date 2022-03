Krieg Ein Niederuzwiler will mit seinem Auto ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz fahren – doch er wird vor Ort gebraucht und bleibt

Eigentlich wollte der 59-Jährige mit seinem Auto Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz bringen. Doch beim Grenzübergang in der Slowakei sieht er, dass er vor Ort mehr bewirken kann. Also bleibt er.