Mobile Impfaktionen in Widnau und Diepoldsau im Oktober

Rheintal Mobile Impfaktionen im Widnauer Widebaumsaal und Diepoldsauer Mehrzweckhalle für Oktober geplant Vergangenen Donnerstag fand die erste mobile Covid-19-Impfaktion in St.Margrethen statt. Für Oktober sind nun an zwei weiteren Orten im Rheintal mobile Impfaktionen geplant. 25.09.2021, 05.00 Uhr

In Widnau und Diepoldsau werden im Oktober zwei mobile Impfaktionen durchgeführt. Wolfgang Kumm / DPA

An der ersten mobilen Covid-19-Impfaktion im Rheintal bei Stadler Rheintal AG in St.Margrethen liessen sich am Donnerstag 418 Menschen impfen. Die zweite Dosis wird ihnen am Donnerstag, 21. Oktober, verabreicht.

Zur bereits angekündigten Impfung am 30. September in der Jansen AG in Oberriet kommen nun im Rheintal zwei neue Orte dazu: Im Widnauer Widebaumsaal im «Metropol» können sich Impfwillige am Dienstag, 12., und Mittwoch, 13. Oktober, ihren ersten Piks verpassen lassen. In Diepoldsau in der Mehrzweckhalle Kirchenfeld ist dies am Montag, 18., und Dienstag, 19. Oktober, möglich. Die zweite Impfung bekommt man an den gleichen Orten im November. An allen Tagen sind die Stationen von 10 bis 20 Uhr geöffnet und man kann ohne Anmeldung vorbei gehen oder aber auch einen Termin vereinbaren. Mitzubringen sind eine ID und eine Krankenkassenkarte. (rew)